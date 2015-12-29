الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء

القاهرة 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي اليوم الثلاثاء بعد خمسة أيام من رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس.

كما استقرت العملة المصرية في معاملات السوق السوداء.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة. وفاجأ البنك المركزي الأسواق عندما رفع سعر الجنيه 20 قرشا مقابل الدولار في الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

وباع البنك المركزي اليوم 39.1 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن عطاء يوم الأحد ليوفر للبنوك 38.10بالمئة من المبالغ التي طلبتها.