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صباح الخير من رويترز

Thu Dec 31, 2015 4:37am GMT
 
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الخميس 31 ديسمبر كانون الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* مصادر مطلعة تقول إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعد عقوبات جديدة على شركات دولية وأفراد بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

* الجيش السوري يقول إنه سيطر على ساحة رئيسية في الجنوب.

* روسيا تقول إنها نفذت 121 طلعة جوية بسوريا في يومين وأصابت 424 هدفا

* التحالف العربي: سقوط طائرة إف-16 بحرينية تشارك في الحرب باليمن.

* بيان: التحالف بقيادة أمريكا نفذ 28 ضربة جوية على أهداف للدولة الإسلامية

* اختباء المقاتلين وزرع الألغام يؤخران عودة المدنيين إلى الرمادي   يتبع
 