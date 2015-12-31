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الخميس 31 ديسمبر كانون الأول
أهم الأنباء الإقليمية
* مصادر مطلعة تقول إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعد عقوبات جديدة على شركات دولية وأفراد بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
* الجيش السوري يقول إنه سيطر على ساحة رئيسية في الجنوب.
* روسيا تقول إنها نفذت 121 طلعة جوية بسوريا في يومين وأصابت 424 هدفا
* التحالف العربي: سقوط طائرة إف-16 بحرينية تشارك في الحرب باليمن.
* بيان: التحالف بقيادة أمريكا نفذ 28 ضربة جوية على أهداف للدولة الإسلامية
* اختباء المقاتلين وزرع الألغام يؤخران عودة المدنيين إلى الرمادي يتبع