الاحتياطي النقدي المصري يرتفع إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر

القاهرة 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية زادت إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول مقارنة من 16.422 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت بنحو 23 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول.

وتلقت مصر ودائع بقيمة ستة مليارات دولار في ابريل نيسان من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وكانت الاحتياطيات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.