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مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 897.9 مليون دولار بمتوسط فائدة 3.248%

Mon Jan 11, 2016 1:54pm GMT
 
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القاهرة 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 897.9 مليون دولار بمتوسط فائدة 3.248 بالمئة في مزايدة علنية.

وتعتمد الحكومة في الغالب على سوق المال المحلية لتمويل العجز منذ أوائل 2011 عندما تسببت انتفاضة شعبية في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي استمرت لفترة طويلة وكان من شأنها عزوف الكثير من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار بمصر. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 