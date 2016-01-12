مصرفي: خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر إلى الصين

من إيهاب فاروق

القاهرة 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر مصرفي في مصر اليوم الثلاثاء إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر للصين إلى ثلاثة الاف دولار من نحو سبعة الاف دولار في السايق يوميا للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر وسط أزمة عملة تعيشها البلاد.

وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "ويسترن يونيون يحول الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنك الاسكندرية والعربي الأفريقي الدولي. تم الاتفاق بين البنكين والشركة على خفض الحد الأقصى للتحويل اليومي من الدولار إلى الصين إلى 3 الاف دولار بدلا من نحو 7 الاف بهدف خفض الاستيراد العشوائي لمصر."

ولم يتسن على الفور الاتصال ببنك الاسكندرية أو العربي الافريقي في القاهرة للتعليق لكن عددا من العاملين في ويسترن يونيون في مصر أكدوا صحة المعلومات.

وقال المصدر المصرفي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه "من مصلحة البنوك التحويل للاستفادة من العمولة ولكنهم أكتشفوا أن التحويلات تتم إلى الصين من أجل استيراد سلع وليست مجرد تحويلات عادية ولذا كان قرار الخفض من منطلق وطني فقط وليس تجاري.

"الحد الأقصى للتحويل عبر ويسترن يونيون مصر لجميع دول العالم مازال عند نحو 7 الاف دولار يوميا باستثناء الصين فقط."

وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارات جديدة في ديسمبر كانون الأول للحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.

كما فرض وزير الصناعة المصري في وقت سابق من هذا الشهر مزيدا من القيود على السلع التي يتم استيرادها من الخارج.