مقابلة-مقدمة 1-رئيس إتحاد الصناعات يتوقع زيادة سقف الايداعات الدولارية في مصر

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من إريك كنيكت

القاهرة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية لرويترز اليوم الخميس إن سعي مصر لتنظيم الواردات سيتيح للبنك المركزي زيادة الحد الأقصى للايداعات الدولارية "قريبا" لكنه إمتنع عن تحديد موعد محتمل.

وأضاف السويدي أن إصلاح التجارة سيساهم في تخفيف أزمة نقص الدولارات.

وتوقع السويدي أن تقوم السلطات قريبا بزيادة الحد الأقصى الشهري للايداعات الدولارية في البنوك والبالغ 50 ألف دولار والذي وضع بهدف منع المستوردين من شراء الدولارات من السوق الموازية. وتشتكى الشركات من أن هذا السقف جعل من الصعب عليها فتح خطابات إئتمان.

ونما نفوذ السويدي بشكل كبير حيث يقوم بدور حلقة الوصل بين البنك المركزي والشركات المصرية.

وقال إن الإجراءات الجديدة "ستقيد كمية كبيرة من السلع التي تدخل السوق وستقلص أيضا استخدام العملة الصعبة".

وفرضت مصر قيودا جديدة في الأسابيع الماضية لسد ثغرات أتاحت لفترة طويلة لبعض المستوردين التملص من الرسوم الجمركية وهو ما حرم الحكومة من إيرادات وجعل المنافسة أكثر صعوبة على المصنعين المحليين.