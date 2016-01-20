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الأربعاء 20 يناير كانون الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* المرصد السوري: تنظيم الدولة الاسلامية يطلق سراح 270 من حوالي 400 مدني خطفهم من مدينة دير الزور بشرق سوريا ويعتقل 50 آخرين
* اوباما واردوغان يتعهدان بتعزيز التعاون في المعركة ضد الارهاب
* وزراء دفاع سبع دول يجتمعون في باريس لتعزيز الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية
* إعلان حكومة الوحدة الليبية بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة
* المرصد: عشرات القتلى في اشتباكات بين الجيش السوري والدولة الإسلامية
* خامنئي يرحب برفع العقوبات ويحذر من "مكر" أمريكا
* نواب سنة يقاطعون جلستي الحكومة والبرلمان بالعراق احتجاجا على العنف يتبع