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صباح الخير من رويترز

Wed Jan 20, 2016 5:04am GMT
 
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الأربعاء 20 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* المرصد السوري: تنظيم الدولة الاسلامية يطلق سراح 270 من حوالي 400 مدني خطفهم من مدينة دير الزور بشرق سوريا ويعتقل 50 آخرين

* اوباما واردوغان يتعهدان بتعزيز التعاون في المعركة ضد الارهاب

* وزراء دفاع سبع دول يجتمعون في باريس لتعزيز الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية

* إعلان حكومة الوحدة الليبية بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة

* المرصد: عشرات القتلى في اشتباكات بين الجيش السوري والدولة الإسلامية

* خامنئي يرحب برفع العقوبات ويحذر من "مكر" أمريكا

* نواب سنة يقاطعون جلستي الحكومة والبرلمان بالعراق احتجاجا على العنف   يتبع
 