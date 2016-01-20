الأربعاء 20 يناير كانون الثاني

* المرصد السوري: تنظيم الدولة الاسلامية يطلق سراح 270 من حوالي 400 مدني خطفهم من مدينة دير الزور بشرق سوريا ويعتقل 50 آخرين

* اوباما واردوغان يتعهدان بتعزيز التعاون في المعركة ضد الارهاب

* وزراء دفاع سبع دول يجتمعون في باريس لتعزيز الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية

* المرصد: عشرات القتلى في اشتباكات بين الجيش السوري والدولة الإسلامية