صباح الخير من رويترز
الخميس 21 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية
* الحكومة الامريكية توافق على بيع العراق أسلحة ومعدات عسكرية قيمتها حوالي ملياري دولار
* الرئيس الصيني يدعم مساعي مصر للحفاظ على الاستقرار
* مبعوث الأمم المتحدة: محادثات سوريا قد لا تبدأ في 25 يناير
* العفو الدولية تتهم الأكراد بشن حملة لطرد العرب من شمال العراق
* وزراء دفاع غربيون يتعهدون بتكثيف القتال ضد الدولة الإسلامية
* وكالات: روسيا تواصل الغارات بسوريا وتسقط مساعدات لدير الزور
* احتجاجات ضد البطالة تجتاح عدة مدن تونسية
* الشيوخ الأمريكي يعرقل تشريعا يشدد فحص اللاجئين من سوريا يتبع