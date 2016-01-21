الخميس 21 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية

* الحكومة الامريكية توافق على بيع العراق أسلحة ومعدات عسكرية قيمتها حوالي ملياري دولار

* الرئيس الصيني يدعم مساعي مصر للحفاظ على الاستقرار

* مبعوث الأمم المتحدة: محادثات سوريا قد لا تبدأ في 25 يناير