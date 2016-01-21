مصحح-محافظ المركزي المصري يوقع على اتفاقية تمويل بمليار دولار مع الصين

(لتصحيح كلمة منحة إلى اتفاقية تمويل)

القاهرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال التلفزيون المصري اليوم الخميس إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وقع على اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة مليار دولار.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

وقال التلفزيون المصري إن البنك الأهلي المصري وقع أيضا اتفاقية تمويل اليوم مع الصين بقيمة 700 مليون دولار.