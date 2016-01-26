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الثلاثاء 26 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية
* المرصد: الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة إستراتيجية في درعا
* قوات الأمن التونسية تحتج أمام القصر الرئاسي للمطالبة بتحسين أوضاعها
* محكمة في البحرين تقضي بسجن 57 رجلا 15 عاما لأعمال شغب في سجن
* التحالف بقيادة أمريكا ينفذ 19 ضربة ضد الدولة الإسلامية
* التشيك ترسل سلاحا وذخيرة للعراق والأردن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية
* المرصد: انتحاري يستهدف حركة أحرار الشام في حلب بسوريا
* روسيا وأمريكا تحثان الأمم المتحدة على إعلان موعد محادثات سوريا بأسرع وقت ممكن
* المعارضة السورية تجتمع غدا وتتهم روسيا بوضع "العراقيل" يتبع