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صباح الخير من رويترز

Tue Jan 26, 2016 4:17am GMT
 
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الثلاثاء 26 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية

* المرصد: الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة إستراتيجية في درعا

* قوات الأمن التونسية تحتج أمام القصر الرئاسي للمطالبة بتحسين أوضاعها

* محكمة في البحرين تقضي بسجن 57 رجلا 15 عاما لأعمال شغب في سجن

* التحالف بقيادة أمريكا ينفذ 19 ضربة ضد الدولة الإسلامية

* التشيك ترسل سلاحا وذخيرة للعراق والأردن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية

* المرصد: انتحاري يستهدف حركة أحرار الشام في حلب بسوريا

* روسيا وأمريكا تحثان الأمم المتحدة على إعلان موعد محادثات سوريا بأسرع وقت ممكن

* المعارضة السورية تجتمع غدا وتتهم روسيا بوضع "العراقيل"   يتبع
 