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الأربعاء 27 يناير كانون الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* المعارضة السورية تقرر الأربعاء إن كانت ستشارك في محادثات السلام
* الشرطة: لا خطر بعد إخلاء مقر البعثتين السعودية والقطرية بالأمم المتحدة
* 24 قتيلا في تفجيرين في حمص أعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنهما
* الجيش الأمريكي: قوات التحالف نفذت 18 ضربة ضد الدولة الإسلامية
* رئيس فريق تفاوض المعارضة السورية يقول إنه غير متفائل حيال محادثات السلام
* تركيا تعارض انضمام الاتحاد الديمقراطي للمعارضة في محادثات السلام السورية
* لافروف: التحرك الروسي ساعد على قلب الأوضاع في سوريا يتبع