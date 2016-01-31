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البنك المركزي: المعروض النقدي لمصر يرتفع 18.6% في ديسمبر

Sun Jan 31, 2016 11:50am GMT
 
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القاهرة 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي
المصري اليوم الأحد إن المعروض النقدي (ن2) زاد 18.6 في المئة في
نهاية ديسمبر كانون الأول عن مستواه قبل عام.
    وأضاف أن المعروض النقدي بلغ 1.9 تريليون جنيه مصري.
    وفيما يلي جدول بأحدث أرقام المعروض النقدي (ن2) لمصر
بالتريليون جنيه وفقا لموقع البنك المركزي على الانترنت:
    
                    ديسمبر 2015    نوفمبر 2015     ديسمبر2014
السيولة المحلية (ن2)       1.905      1.877       1.607

 (إعداد هالة قنديل درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 