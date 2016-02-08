صحيفة: مصر تتسلم 900 مليون دولار من الصين

القاهرة 8 فبراير شباط (رويترز) - نقلت صحيفة الأهرام اليوم الاثنين عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قوله ان البنك تسلم 900 مليون دولار من الصين يوم الأحد ضمن اتفاق تمويل بمليار دولار وقعه المركزي المصري مع البنك الصيني للتنمية في نهاية يناير كانون الثاني.

وأبلغ عامر الصحيفة أن هذا المبلغ سيرفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى "نحو 17.4 مليار دولار لأول مرة منذ عدة أشهر."

ولم يذكر عامر متى سيتلقى المركزي المصري المئة مليون دولار الباقية.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في العملة الصعبة وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه.