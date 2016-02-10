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صباح الخير من رويترز

Wed Feb 10, 2016 4:51am GMT
 
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الأربعاء 10 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية

* وزير خارجية مصر: على ليبيا قيادة جهود مكافحة الدولة الإسلامية

* الأمم المتحدة تناقش الوضع الإنساني في سوريا قبل محادثات ميونيخ

* رئيس وزراء العراق يدعو لتغيير وزاري كبير

* مستشارة للأسد: دمشق تهدف لتأمين الحدود مع تركيا ولا تتوقع نجاح الدبلوماسية

* روسيا: لا دليل على مقتل مدنيين في القصف الروسي في سوريا.

* الأمم المتحدة تخشى على مئات الالاف إذا حاصرت القوات السورية حلب.

* الوضع المالي الصعب يؤخر جهود العراق لإعادة بناء الرمادي

* وزير خارجية تركيا: نسمح بدخول اللاجئين السوريين "بطريقة محكومة".   يتبع
 