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الأربعاء 10 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية
* وزير خارجية مصر: على ليبيا قيادة جهود مكافحة الدولة الإسلامية
* الأمم المتحدة تناقش الوضع الإنساني في سوريا قبل محادثات ميونيخ
* رئيس وزراء العراق يدعو لتغيير وزاري كبير
* مستشارة للأسد: دمشق تهدف لتأمين الحدود مع تركيا ولا تتوقع نجاح الدبلوماسية
* روسيا: لا دليل على مقتل مدنيين في القصف الروسي في سوريا.
* الأمم المتحدة تخشى على مئات الالاف إذا حاصرت القوات السورية حلب.
* الوضع المالي الصعب يؤخر جهود العراق لإعادة بناء الرمادي
* وزير خارجية تركيا: نسمح بدخول اللاجئين السوريين "بطريقة محكومة". يتبع