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صباح الخير من رويترز

Sun Feb 14, 2016 4:01am GMT
 
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الأحد 14 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية

* مصدر: الجيش السوري ينوي التقدم إلى محافظة الرقة معقل الدولة الاسلامية

* روسيا تشكك في فرص وقف إطلاق النار بسوريا والقوات الحكومية تحقق مكاسب

* روسيا تنفي قصف مدنيين في سوريا بعد تعرضها لانتقادات واسعة

* المرصد: القوات التركية تقصف قاعدة جوية سورية استولى عليها الاكراد

* السعودية تؤكد أنها سترسل طائرات إلى قاعدة إنجيرليك التركية

* رئيس وزراء تركيا يؤكد شن ضربات على مسلحين اكراد في سوريا ويطالبهم بالانسحاب

* قوات بحرية ليبية في طرابلس تضبط ناقلة اجنبية   يتبع
 