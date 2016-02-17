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الأربعاء 17 فبراير شباط
أهم الأنباء الإقليمية
* اوباما: التدخل الروسي في سوريا يبرز ضعف الاسد
* اوباما: الولايات المتحدة ستحاول منع تنظيم الدولة الاسلامية من ترسيخ موطيء قدم في ليبيا
* ردا على تعليقات لدي ميستورا .. الحكومة السورية تقول ان "صدقية المبعوث الاممي في حاجة لإختبار"
* التحالف الأمريكي يشن 30 ضربة ضد الدولة الإسلامية في سوريا والعراق
* متحدث: مبعوث الأمم المتحدة يبحث وقف إطلاق النار والمساعدات مع وزير خارجية سوريا
* مصادر عسكرية: المدفعية التركية ترد "بالمثل" على إطلاق نار من سوريا يتبع