مصادر: إغلاق 4 شركات صرافة نهائيا في مصر إثر قفزة الدولار في السوق السوداء

من إيهاب فاروق

القاهرة 17 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر في قطاع الصرافة المصري اليوم الاربعاء إن البنك المركزي المصري أغلق 4 شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى وذلك إثر القفزة الحادة للدولار في السوق السوداء مؤخرا.

ويأتي تحرك المركزي بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء تسعة جنيهات هذا الاسبوع للمرة الأولى وسط تهافت شديد على شرائه مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات مصر من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتقاوم مصر بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك 7.8300 جنيه.

وقال مصدر في سوق الصرافة لرويترز "تم إغلاق شركتي صرافة اليوم بخلاف شركتين اخريين أمس.

"المعلومات التي لدينا أن هناك قائمة بأسماء 10 شركات لدى المركزي سيتم إغلاقها نهائيا تم إغلاق 4 شركات منها حتى الآن بسبب التلاعب في أسعار العملات ومخالفات مالية اخرى."

ويتبع شركات الصرافة الأربع تلك 27 فرعا في مختلف أنحاء مصر.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من البنك المركزي. ولم يرد مسؤولو شعبة الصرافة على اتصالات لرويترز للتأكد.