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صباح الخير من رويترز

Thu Feb 18, 2016 6:03am GMT
 
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الخميس 18 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية

* الهلال الأحمر: شاحنات مساعدات تنطلق من دمشق إلى مناطق محاصرة

* وكالة: روسيا تقول إن هجمات تركيا على سوريا "فوضى مطلقة"

* وكالة: اجتماع يوم الجمعة بين عسكريين روس وأمريكيين لبحث الهدنة في سوريا

* ميركل تجدد الدعوة لإقامة منطقة حظر جوي في سوريا

* تركيا تريد منطقة آمنة بعمق 10 كيلومترات داخل سوريا تشمل أعزاز

* إردوغان: لا نية لوقف قصف وحدات حماية الشعب الكردية السورية

* الجيش الأمريكي: أمريكا وحلفاؤها نفذوا 21 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية

* الحكومة البريطانية تمنع القطاع العام من مقاطعة موردين إسرائيليين   يتبع
 