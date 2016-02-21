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الأحد 21 فبراير شباط
أهم الأنباء الإقليمية
* مقتل ما لا يقل عن 14 في اشتباكات بين الجيش وإسلاميين في بنغازي بشرق ليبيا
* مقتل صربيين مخطوفين في ليبيا في هجوم أمريكي على موقع للدولة الإسلامية
* أمريكا والحلفاء ينفذون 25 غارة على تنظيم الدولة الاسلامية
* الأسد: مستعدون لوقف إطلاق النار شرط عدم استغلال الإرهابيين له
* المعارضة السورية مستعدة لقبول هدنة لكن التوصل لاتفاق يبدو مستحيلا
* تقارير: الجيش السوري وحلفاؤه ينتزعون 18 قرية من الدولة الإسلامية في شرق حلب
* أمريكا وروسيا تلتزمان بمزيد من المساعدات الإنسانية للسوريين يتبع