Sun 25 Dec 2016 | 3:39 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Sun Feb 21, 2016 4:23am GMT
 
[-] نص [+]

الأحد 21 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية

* مقتل ما لا يقل عن 14 في اشتباكات بين الجيش وإسلاميين في بنغازي بشرق ليبيا

* مقتل صربيين مخطوفين في ليبيا في هجوم أمريكي على موقع للدولة الإسلامية

* أمريكا والحلفاء ينفذون 25 غارة على تنظيم الدولة الاسلامية

* الأسد: مستعدون لوقف إطلاق النار شرط عدم استغلال الإرهابيين له

* المعارضة السورية مستعدة لقبول هدنة لكن التوصل لاتفاق يبدو مستحيلا

* تقارير: الجيش السوري وحلفاؤه ينتزعون 18 قرية من الدولة الإسلامية في شرق حلب

* أمريكا وروسيا تلتزمان بمزيد من المساعدات الإنسانية للسوريين   يتبع
 