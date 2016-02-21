مقدمة 1-محافظ المركزي المصري: مصر لن "تعوم" الجنيه قبل تعافي الاحتياطي الأجنبي

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القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الأحد إنه لن يعوم الجنيه المصري قبل أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى يتراوح بين 25 و30 مليار دولار صعودا من حجم الاحتياطي الحالي وهو 16.48 مليار دولار.

وقال عامر ردا على سؤال في برنامج حواري عما إذا كان سيخفض قيمة العملة المصرية "لا على الاطلاق.. حينما يصل الاحتياطى إلى 25 أو 30 مليار دولار نبقى نفكر.. إحنا بنراعى المجتمع."

وتواجه مصر التي تعتمد على الواردات نقصا في العملات الأجنبية منذ الانتفاضة التي شهدتها البلاد عام 2011 وأدت إلى إبعاد السياح والمستثمرين. وهذان قطاعان رئيسيان للعملة الصعبة.

وتتعرض مصر لضغوط متزايدة كي تخفض قيمة الجنيه. ولكنها فاجأت الأسواق بزيادة قدرها 20 قرشا في نوفمبر تشرين الثاني وأبقت عليه مستقرا منذ ذلك الحين.

وما زال سعر الصرف الرسمي للجنيه أقوى بكثير من سعره في السوق السوداء إذ بلغ 9.10 جنيه مقابل الدولار اليوم الأحد دون تغيير عن يوم الخميس.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار عام 2011 إلى 16.48 مليار دولار بنهاية يناير كانون الثاني.