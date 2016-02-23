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الجنيه يواصل الهبوط في السوق السوداء وينزل إلى ما بين 9.12 و9.20 جنيه للدولار

Tue Feb 23, 2016 11:25am GMT
 
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القاهرة 23 فبراير شباط (رويترز) - واصل الجنيه المصري الهبوط أمام الدولار في السوق السوداء وبلغ ما بين 9.12 و9.20 جنيه للدولار اليوم الثلاثاء رغم استقرار سعره في العطاء الرسمي للعملة الصعبة.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة أزمة في العملة الأجنبية ما يفرض مزيدا من الضغوط على البنك المركزي لخفض قيمة العملة المحلية.

وباع البنك المركزي اليوم 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.

وسعر الجنيه الرسمي أعلى كثيرا منه في السوق السوداء الذي هبط اليوم إلى ما بين 9.12 و9.20 جنيه للدولار مقارنة مع 9.10 جنيه يوم الأحد.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك في 2011 وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 