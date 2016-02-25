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الخميس 25 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية
* المعارضة السورية تقول إنها مستعدة لوقف القتال لمدة أسبوعين لاختبار جدية التزام الجانب الآخر بخطة أمريكية-روسية ترمي إلى وقف العمليات القتالية.
* روسيا تقول إنها خفضت حدة القصف في سوريا اليومين الماضيين
* تقرير: قوات خاصة فرنسية تشن "حربا سرية" في ليبيا
* مسؤولون: انسحاب مسلحي الدولة الإسلامية من صبراتة الليبية
* وزير إماراتي: موعد افتتاح السكك الحديدية بين دول الخليج لم يعد واقعيا
* بي إن القطرية تأمل في شراء استوديوهات ميراماكس الأمريكية للأفلام أهم الأنباء العالمية
* الولايات المتحدة والصين تتفقان على مسودة قرار يوسع عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب أحدث تجربة نووية نفذتها بيونجيانج .
* بي.بي تتوقع انتهاء تخمة معروض النفط قريبا لكن التداعيات ستستمر يتبع