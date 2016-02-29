* انتحاريون ومسلحون يشنون أكبر هجوم على مشارف بغداد منذ شهور

* الشرطة ومصادر طبية: مقتل 17 عل الأقل في تفجيرات في منطقة شيعية ببغداد

* الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لنحو 154 ألف سوري محاصر خلال خمسة أيام

* إسرائيل ترحب بالهدنة في سوريا لكنها تلمح إلى أنها قد تهاجم إذا تعرضت لتهديد