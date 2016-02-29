وزيرة الهجرة: 3 بنوك حكومية ستصدر الشهادات الدولارية للمصريين بالخارج
القاهرة 29 فبراير شباط (رويترز) - قالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم اليوم الاثنين إن ثلاثة بنوك حكومية ستصدر شهادات "بلادي" الدولارية للمصريين المقيمين في الخارج.
وذكرت الوزيرة في مؤتمر صحفي أن البنك المركزي المصري سيضمن للمغتربين حق تحويل العائد على شهاداتهم والقيمة الاستردادية بالدولار إلى بنوك بالخارج.
وستصدر البنوك الشهادات بآجال عام وثلاثة وخمسة أعوام وبأسعار فائدة 3.5 و4.5 و5.5 بالمئة على الترتيب. (تغطية صحفية أسماء الشريف - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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