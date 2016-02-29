البنك المركزي: المعروض النقدي لمصر يرتفع 17.4% في يناير

القاهرة 29 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الإثنين إن المعروض النقدي (ن2) زاد 17.4 في المئة في نهاية يناير كانون الثاني عن مستواه قبل عام. وأضاف أن المعروض النقدي بلغ 1.912 تريليون جنيه مصري. وفيما يلي جدول بأحدث أرقام المعروض النقدي (ن2) لمصر بالتريليون جنيه وفقا لموقع البنك المركزي على الانترنت: يناير 2016 ديسمبر 2015 يناير 2015 السيولة المحلية (ن2) 1.912 1.905 1.628 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)