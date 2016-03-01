الثلاثاء الأول من مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* كيري: نعمل للتحقق من تقارير عن انتهاكات للهدنة في سوريا

* كيري: امريكا وروسيا تعملان على ضمان ان تقتصر الضربات الجوية في سوريا على تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة

* سوريا تتهم وزير خارجية السعودية بمحاولة إحباط الهدنة

* روسيا: سوريا قد تصبح دولة اتحادية إذا ما نجح هذا النموذج

* روسيا: الضربات العسكرية التركية على سوريا ستخرج الهدنة عن مسارها

* فرنسا تدعو لاجتماع فوري لبحث انتهاكات وقف الأعمال القتالية في سوريا

* مسؤول في المعارضة السورية: الهدنة تواجه الإلغاء الكامل