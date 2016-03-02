* الامم المتحدة تستأنف محادثات السلام السورية في 9 مارس

* روسيا: لافروف وكيري جددا التأكيد على التعاون بشان اتفاق سوريا

* حزب الله: التصعيد السعودي أدخل لبنان في مرحلة جديدة

* قوات الامن الاردنية تنفذ عملية واسعة ضد متشددين اسلاميين في مدينة إربد بشمال المملكة

* بيان: أمريكا تشن 27 ضربة جوية على الدولة الإسلامية في العراق وسوريا