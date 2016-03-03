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الخميس 3 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* المعارضة السورية تلقي بظلال من الشك على محادثات السلام
* صحيفة: الولايات المتحدة تعتقل أحد أعضاء تنظيم الدولة الاسلامية في العراق
* بيان-أمريكا تنفذ 21 ضربة جوية على أهداف الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
* الجيش التونسي يقتلوا خمسة إسلاميين مسلحين تسللوا من ليبيا
* رئيس وزراء الأردن يعلن انتهاء عملية أمنية أسفرت عن مقتل 7 متشددين.
* الحريري يقول إنه يريد استمرار الحوار مع حزب الله.
* روسيا: 31 انتهاكا لاتفاق الهدنة في سوريا خلال ثلاثة أيام.
* مقتل 43 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في معركة مع الدولة الإسلامية. يتبع