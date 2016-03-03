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صباح الخير من رويترز

Thu Mar 3, 2016 5:47am GMT
 
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الخميس 3 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* المعارضة السورية تلقي بظلال من الشك على محادثات السلام

* صحيفة: الولايات المتحدة تعتقل أحد أعضاء تنظيم الدولة الاسلامية في العراق

* بيان-أمريكا تنفذ 21 ضربة جوية على أهداف الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

* الجيش التونسي يقتلوا خمسة إسلاميين مسلحين تسللوا من ليبيا

* رئيس وزراء الأردن يعلن انتهاء عملية أمنية أسفرت عن مقتل 7 متشددين.

* الحريري يقول إنه يريد استمرار الحوار مع حزب الله.

* روسيا: 31 انتهاكا لاتفاق الهدنة في سوريا خلال ثلاثة أيام.

* مقتل 43 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في معركة مع الدولة الإسلامية.   يتبع
 