* المعارضة السورية تلقي بظلال من الشك على محادثات السلام

* صحيفة: الولايات المتحدة تعتقل أحد أعضاء تنظيم الدولة الاسلامية في العراق

* بيان-أمريكا تنفذ 21 ضربة جوية على أهداف الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.