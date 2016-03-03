مقدمة 2-وزارة: اتفاق لحل مشاكل شركات الطيران في مصر بشأن تحويل الأرباح

(لإضافة تعليقات من الخطوط البريطانية ولوفتهانزا)

القاهرة 3 مارس آذار (رويترز) - قالت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الخميس إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك المركزي المصري على سداد كامل مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد "بالنقد الأجنبي" من خلال برامج سداد خلال الفترة المقبلة.

ولم يخض البيان في أي تفاصيل عن حجم المديونية أو طرق السداد.

وكان مسؤول بالبنك المركزي المصري أبلغ رويترز الليلة الماضية أنه تم حل جميع مشاكل شركات الطيران بما في ذلك المشكلة الأخيرة المتعلقة بالخطوط البريطانية بشأن تحويل الأرباح للخارج.

وقال المسؤول "تم حل جميع مشاكل شركات الطيران تماما وتسوية المشكلة الأخيرة المتعلقة بالخطوط البريطانية بشأن تحويل الأرباح للخارج."

وقال جهاد الغزالي عضو المجلس الاستشاري لوزير السياحة المصري في لقاء مع قناة العربية التلفزيونية اليوم "البنك المركزي اتصل ببعض الشركات أمس واتفق على تحويل 50 بالمئة للشركة البريطانية والباقي سيتم تحويله على دفعات وجاري الاتصال بشركات أخرى."

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية في الأيام القليلة الماضية أن الخطوط الجوية البريطانية علقت مبيعات التذاكر في مصر بالجنيه وجعلت الحجز بالدولار أو بطاقات الائتمان بسبب عدم قدرتها على تحويل الأرباح من مصر.

وقالت الخطوط البريطانية في بيان إنه تم حل المشكلة لكنها لم تذكر تفاصيل.