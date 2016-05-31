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صباح الخير من رويترز

Tue May 31, 2016 4:24am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 31 مايو أيار
   

    أهم الأنباء الإقليمية
    * اتهام نقيب الصحفيين المصريين بإيواء صحفيين مطلوبين.
    * حرس منشآت النفط بليبيا يقول إنه سيطر على بلدة من الدولة
الإسلامية.
    * الجيش العراقي يقتحم أطراف الفلوجة وتفجيرات جديدة في بغداد.
    * مقتل ستة وإصابة 19 في تفجير قنبلتين بجنوب شرق تركيا.
    * السجن المؤبد لمرشد الإخوان بمصر و35 آخرين في قضية عنف.
    * محكمة إماراتية تبرئ ليبيين أمريكيين من تهم بدعم متشددين.
    * الصومال تقضي بسجن شخصين مدى الحياة في تفجير طائرة في
فبراير.
    * الرئيس التركي يتهم روسيا بمد المقاتلين الأكراد بالسلاح.
    * تركيا تأمل أن تصبح أول بلد يعيد فتح سفارته بالعاصمة
الليبية.
    * المعارضة السورية تحسم الأسبوع المقبل التشكيلة الجديدة
لفريقها بمباحثات السلام.أهم الأنباء العالمية
    * مقتل أكثر من 50 من أفراد الشرطة الأفغانية في قتال في
هلمند.
    * القوات الفلبينية تقتل 54 متشددا إسلاميا في الجنوب.
    * مسؤولون كوريون جنوبيون: فشل محاولة إطلاق صاروخ كوري شمالي.
    * السجن مدى الحياة لحبري رئيس تشاد السابق لارتكاب جرائم ضد
الإنسانية.
    * اليابان تضع جيشها في حالة تأهب تحسبا لإطلاق صاروخ من كوريا
الشمالية.
    * أمن الرئاسة: عودة البيت الأبيض للعمل بشكل طبيعي بعد إغلاق
جزئي.
    * الشرطة: مقاتلون من حركة الشباب يقتلون ثلاثة شيوخ بقرية في
كينيا.
    * الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بروكسل بعد زيارة يونكر.
    * المجلس العسكري في تايلاند يرفع الحظر على سفر بعض الساسة
للخارج.


    السعودية
    * سابك السعودية توقع اتفاقا لتطوير مشروع بتروكيماويات في
الصين.
    * مؤشر البورصة يهبط 1.07 بالمئة إلى 6359.91 نقطة في الإغلاق
السابق.

  
    مصر
    * تغطية الطرح العام لأسهم كليوباترا في بورصة مصر 28.6 مرة.
    * انخفاض عائد السندات المصرية أجل 18 شهرا وارتفاعه للسندات
أجل 3 سنوات.
    * مؤسسة فيتش تؤكد تصنيفها لمصر عند B مع نظرة مستقبلية
مستقرة.
    * بيان: انخفاض الواردات المصرية 22.6 % خلال الربع/1 من
العام.
    * مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 25 مليون دولار في كاربون
القابضة المصرية.
    * نمو صافي أرباح بايونيرز المصرية 46.8% في الربع/1.
    * مصادر: مصر تطرح مناقصة لشراء 11 شحنة غاز مسال للتسليم بين
يونيو وأغسطس.
    * نمو الاستثمارات المنفذة في مصر 21% خلال النصف/1.
    * بلتون المصرية تسعى للاستحواذ على 70% من "ريفي" للمشاريع
متناهية الصغر.
    * كاربون المصرية تتفق على أول جزء من تمويل 4-5 مليارات دولار
لمشروع بتروكيماويات.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.44% إلى 7452.88 نقطة في الإغلاق
السابق.

 
    الإمارات
    * صحيفة: موانئ دبي العالمية تتوصل لاتفاق لإدارة ميناء بأرض
الصومال.
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.88% إلى 4259.54 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 1.61% إلى 3306.44 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * الكويت توقع عقد مبنى مطار جديد بقيمة 1.3 مليار دينار مع
ليماك التركية والخرافي ناشيونال.
    * مؤشر البورصة منخفضا 0.26% إلى 5378.88 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الأسواق العالمية
    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +44.93     +0.25%     17873.22 نقطة
ستاندرد أند بورز    +8.96        +0.43%        2099.06
ناسداك            +31.74     +0.65%      4933.51
يوروفرست 300        +1.74        +0.13%     1374.64
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
            +139.98       +0.82%      
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النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي     +0.20        -0.41%       49.53 دولار/برميل
برنت               -0.11        +0.22%       49.65

العملات والذهب ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الساعة 0400 جمت
اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1149-1.1153‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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  دولار
الدولار/الين        111.26-111.29   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1212.40-1213.30 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 