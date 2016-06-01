الأربعاء أول يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * مسؤولون أمريكيون: مقاتلون سوريون مدعمون من أمريكا يشنون هجوما لاستعادة منبج * تركيا: مقتل 60 مدنيا في ضربات جوية روسية في إدلب بسوريا * روسيا تنفي شن ضربات جوية في إدلب بسوريا * لافروف: روسيا تطالب تركيا بسحب قواتها من العراق * الأمم المتحدة: أكراد سوريا يمنعون مدنيين من دخول مناطق تحت سيطرتهم قرب حلب * جيش العراق يوقف تقدمه عند المشارف الجنوبية للفلوجة * الأمم المتحدة: تنظيم الدولة الإسلامية استخدم المئات كدروع بشرية في الفلوجة * مفوضية اللاجئين: 3700 شخص فروا من الفلوجة * مبعوث الأمم المتحدة: ليبيا بحاجة إلى قوة موحدة لمحاربة الدولة الإسلامية * حرس المنشآت النفطية الليبي ينتزع السيطرة على بلدة ثانية من الدولة الإسلامية * إردوغان يصنف رسميا جماعة عبد الله كولن كمنظمة إرهابية * حماس تعدم ثلاثة فلسطينيين مدانين في غزة * السعودية تقول إنها اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن * مصادر: مقتل 6 من قوات الأمن المصرية في انفجار بسيناءأهم الأنباء العالمية * مفوضية اللاجئين: 880 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في البحر المتوسط الأسبوع الماضي * رئيس الوزراء الباكستاني يخضع لجراحة قلب مفتوح في لندن * محكمة تقضي بإعدام ستة متشددين في بنجلادش بتهمة السطو على بنك * معدل البطالة في ألمانيا يتراجع إلى مستوى قياسي منخفض في مايو * الشرطة الإسبانية تحتجز باكستانيا يشتبه بترويجه للفكر الإسلامي المتشدد * اندلاع حريق كبير في مستودع للأسلحة بالهند ومخاوف من سقوط 17 قتيلا * السعودية * مصدر: بنك الجزيرة السعودي يسعر إصدار صكوك لزيادة رأس المال بملياري ريال * مؤشر البورصة يصعد 1.39 بالمئة إلى 6448.42 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصر تشتري 4.537 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد * أرباح سوديك المصرية تهبط 31% في الربع/1 * الجنيه المصري يستقر في العطاء الرسمي والسوق السوداء * البنك المركزي: المعروض النقدي لمصر يرتفع 18% في أبريل * مصادر: أكتيس تبيع 7% من أسهم إيديتا المصرية بأكثر من 900 مليون جنيه * أرباح السويدي اليكتريك المصرية تقفز 195% في الربع/1 * أرباح النساجون الشرقيون المصرية تهبط 38% في الربع/1 * مؤشر البورصة يصعد 0.41% إلى 7483.65 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي ينزل 0.22% إلى 4250.20 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 0.22% إلى 3314.72 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * بنك الخليج الكويتي يصدر سندات دين مساندة بقيمة 100 مليون دينار * مؤشر البورصة مرتفعا 0.4% إلى 5400.3 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -86.09 -0.48% 17787.13 نقطة ستاندرد أند بورز -2.11 -0.1% 2096.95 ناسداك +14.55 +0.29% 4948.06 يوروفرست 300 -11.10 -0.81% 1363.54 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) -118.87 +0.69% 17116.11‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.43 -0.88% 48.67 دولار/برميل برنت -0.47 -0.94% 49.42 العملات والذهب ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1123-1.1124‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 110.59-110.60 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4486- ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4489‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1214.00-1214.80 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)