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صباح الخير من رويترز

Thu Jun 2, 2016 4:15am GMT
 
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الخميس 2 يونيو حزيران    

    أهم الأنباء الإقليمية
    * الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله.
    * الأمم المتحدة: قافلة إغاثة تصل إلى منطقة المعضمية المحاصرة
في سوريا.
    * مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع غزة لأربعة أيام.
    * مصدر: تركيا لا تشارك في العملية المدعومة من أمريكا قرب
منبج بسوريا.
    * سفينة فرنسية تلتقط إشارات يرجح أنها لأحد صندوقي الطائرة
المصرية.
    * محام: السعودية تصدر أحكاما بالإعدام على 14 شخصا لتهم تتصل
بالإرهاب.
    * القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تتحدث عن "معركة" بشمال مالي.

أهم الأنباء العالمية
    * إعادة فتح التحقيق في تفجيري عام 1974 في برمنجهام.
    * بعد تجربة صاروخية فاشلة الصين تدعو للهدوء بشبه الجزيرة
الكورية.
    * ألمانيا تحقق في اعتداءات جنسية على نساء في مهرجان موسيقي.
    * مشتبه به في هجمات 11 سبتمبر يطالب بتنحي القاضي مستشهدا
بتدميره أدلة.

    السعودية 
    *  أرامكو السعودية تعين مفتي مديرا تنفيذيا لتطوير الأعمال.
    * مؤشر البورصة يصعد 0.15% إلى 6457.95 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر
    * كازيون المصرية: استثمرنا أكثر من 500 مليون جنيه خلال عام
ونصف.
    * المصرية للمنتجعات السياحية تقلص خسائرها 71% في الربع/1.
    * نمو أرباح ماريدايف المصرية 14% في الربع/1.
    * مؤشر البورصة يصعد 1.19% إلى 7572.39 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الإمارات
    * أرابتك تستخدم 272 مليون دولار من الاحتياطيات القانونية
لتغطية الخسائر.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.82% إلى 4284.92 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.05% إلى 3315.36 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت     
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.48% إلى 5374.47 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +2.47      +0.01%     17789.67 نقطة
ستاندرد أند بورز    +2.37        +0.11%        2099.33
ناسداك            +4.20      +0.08%      4952.25
يوروفرست 300        -13.20        -0.97%     1350.34

    نيكي (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس)
            -397.92       -2.35%      
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النفط (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي     -0.09        -0.18%       48.92 دولار/برميل
برنت               +0.06        +0.12%       49.78

العملات والذهب
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الساعة 4.15 جمت
اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        108.95-109.00   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1214.30-1215.20 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
 