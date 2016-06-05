الأحد 5 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * الجيش السوري يواصل هجومه على تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة * لليوم الثاني .. طائرات أمريكية تقصف الدولة الإسلامية انطلاقا من حاملة في البحر المتوسط * مسلحو الحشد الشعبي يقولون إنهم سيقتحمون الفلوجة فور مغادرة سكانها * قوات موالية لحكومة الوحدة في ليبيا تنتزع قاعدة جوية من قبضة الدولة الإسلامية * هرب 17 معتقلا من سجن في البحرين * رئيس الإمارات يغادر البلاد في رحلة نادرة منذ إصابته بجلطة في 2014 * السلطات المغربية تقول انها أوقفت عنصرا"خطيرا" مواليا لتنظيم الدولة الإسلامية أهم الأنباء العالمية * مقتل 32 جنديا من النيجر ونيجيريا في هجوم لبوكو حرام * كيري يحذر الصين بشأن إقامة منطقة للدفاع الجوي لبحر الصين الجنوبي * الصين تتعهد بتحسين القوانين والخدمات لتعزيز الاستثمارات الخاصة * دفن محمد علي في مسقط رأسه في لويفيل بولاية كنتاكي * استطلاع يشير إلى تقدم محدود في نسبة المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي * إخماد حريق شب في قطار يحمل نفطا بعد خروجه عن القضبان بولاية أوريجون الأمريكية * مخاوف من تعرض لويزيانا ومسيسبي لسيول بعد فيضانات تكساس * صاعقة توقف مهرجانا للموسيقي في ألمانيا لساعات بعد إصابة 71 السعودية * * مؤشر البورصة يصعد 0.48% إلى 6488.79 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * * مؤشر البورصة يصعد 0.6% إلى 7617.88 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * * مؤشر أبوظبي يهبط 0.7% إلى 4254.76 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 1.58% إلى 3262.97 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 5377.05 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -31.5 -0.18% 17807.06 نقطة ستاندرد أند بورز -6.13 -0.29% 2099.13 ناسداك -28.85 -0.58% 4942.52 يوروفرست 300 -11.52 -0.9% 1350.34 نيكي -397.92 -2.35% 16557.80‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (مستويات الإغلاق السابقة ) الخام الأمريكي -0.09 -0.18% 48.92 دولار/برميل برنت +0.06 +0.12% 49.78 العملات والذهب ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭(مستويات الإغلاق السابقة ) اليورو/الدولار 1.11207-1.1211‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 108.95-109.00 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4425-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4429‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1214.30-1215.20 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)