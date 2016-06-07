الثلاثاء 7 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * الأمم المتحدة تحذف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن من قائمة سوداء. * قوة سورية تدعمها أمريكا تحاصر معقلا للدولة الإسلامية وخلاف عراقي بسبب الفلوجة. * مصادر: مقتل مسلحين وإصابة ضابط كبير في اشتباك بشمال مصر. * وزارة الصحة: وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي * الحكومة الأردنية: مقتل 5 في هجوم على مخيم للاجئين الفلسطينيين * تلفزيون: قائد منظمة بدر ينتقد سير العمليات العسكرية في الفلوجة * المرصد: طائرات سورية وروسية تقصف سوقا بشرق البلاد ومقتل 17 * مقاتلو الدولة الإسلامية يهاجمون الجيش السوري في حماة * جماعة معارضة تقول إن الدولة الإسلامية تفر من مدينة منبج السورية * وسائل إعلام: مقتل سبعة من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في غارات جوية وقصف تركي * الأمم المتحدة تحذر من أن تؤدي معركة منبج لنزوح 200 ألف سوري * روسيا تتعهد بتقديم الدعم الجوي "الأكثر فعالية" في حلب وحولها * المبعوث الدولي: الأطراف اليمنية توافق على إطلاق سراح الأسرى القصر. أهم الأنباء العالمية * وسائل اعلام: هيلاري كلينتون ضنمت العدد اللازم من المندوبين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة * اردوغان وبيل كلينتون يشارك في مراسم تأبين اسطورة الملاكمة محمد علي كلاي * بريطانيا تحذر من هجمات إرهابية محتملة في جنوب أفريقيا. * الصين ترفض عرض رئيسة تايوان بشأن الديمقراطية * فرنسا تعد بإرسال مساعدات لضحايا الفيضانات مع انحسار المياه * استطلاع في بريطانيا يظهر تقدم أنصار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي * احتجاجات في كينيا للمطالبة باستقالة الهيئة المشرفة على الانتخاباتالسعودية * السعودية تستهدف توفير 450 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص بحلول 2020 * خالد الفالح: السعودية تنوي استثمار 1.6 مليار دولار في بناء مدينة للطاقة * وزير سعودي: لا نية لفرض ضريبة دخل على المواطنين * وزير الطاقة: السعودية تنوي منح تراخيص جديدة للتنقيب عن المعادن * مصادر: ثلاث شركات استثمار مباشر خليجية تقدم عروضا لشراء حصة في مختبرات البرج السعودية * بنوك تلتقي بمسؤولين سعوديين من أجل الفوز بتفويض إصدار سيادي * سامبا السعودية توزع 0.45 ريال للسهم في 16 يونيو * جبل عمر السعودية توقع اتفاقية بقيمة 492 مليون ريال لتأثيث 6 فنادق. * مصادر: أمير سعودي يعرض فندق فور سيزونز تورونتو للبيع. * بترورابغ السعودية ترسي عقدا قيمته 208 ملايين دولار على سايبم. * مؤشر البورصة يصعد 1% إلى 6477.1 نقطة في الإغلاق السابق مصر * هيرميس المصرية تعلن استقالة رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية.انخفاض العائد على سندات حكومية مصرية لأجل 5 سنوات في مزاد اليوم * مؤشر البورصة يصعد 1.01% إلى 7639.6 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * موانيء دبي العالمية تبني وتشغل أول ميناء للاكوادور في المياه العمقية * بنك دبي الإسلامي يفتح باب الاكتتاب في إصدار حقوق غدا الثلاثاء * مصادر: خدمة صانع السوق ستعود لبورصة أبوظبي * الإمارات تطرح مناقصة لشراء 28 ألف طن من القمح الصلد و88 ألف طن من الذرة. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.41% إلى 4313.31 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 0.18% إلى 3279.23 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * صحف: الأعلى للبترول بالكويت يوافق مبدئيا على تكامل 3 مشاريع نفطية والدخول في مصفاة دقم بعمان * مؤشر البورصة يصعد 0.22% إلى 5383 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +113.27 +0.64% 17920.33 نقطة ستاندرد أند بورز +10.28 +0.49% 2109.41 ناسداك +26.20 +0.53% 4968.71 يوروفرست 300 +4.72 +0.35% 1344.19 نيكي (الساعة 0510 جمت اليوم الثلاثاء) +82.88 +0.50% 16662.91‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0510 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.08 -0.16% 49.61 دولار/برميل برنت -0.09 -0.18% 50.46 العملات والذهب ‭(الساعة 0510 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1351-1.1355‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 107.72-107.75 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4515-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4520‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1242.80-1243.73 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)