Sun 25 Dec 2016 | 3:30 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Tue Jun 7, 2016 5:09am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 7 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * الأمم المتحدة تحذف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن من
قائمة سوداء.
    * قوة سورية تدعمها أمريكا تحاصر معقلا للدولة الإسلامية وخلاف
عراقي بسبب الفلوجة.
    * مصادر: مقتل مسلحين وإصابة ضابط كبير في اشتباك بشمال مصر.
    * وزارة الصحة: وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش
الإسرائيلي
    * الحكومة الأردنية: مقتل 5 في هجوم على مخيم للاجئين
الفلسطينيين
    * تلفزيون: قائد منظمة بدر ينتقد سير العمليات العسكرية في
الفلوجة
    * المرصد: طائرات سورية وروسية تقصف سوقا بشرق البلاد ومقتل 17
    * مقاتلو الدولة الإسلامية يهاجمون الجيش السوري في حماة
    * جماعة معارضة تقول إن الدولة الإسلامية تفر من مدينة منبج
السورية
    * وسائل إعلام: مقتل سبعة من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
في غارات جوية وقصف تركي
    * الأمم المتحدة تحذر من أن تؤدي معركة منبج لنزوح 200 ألف
سوري
    * روسيا تتعهد بتقديم الدعم الجوي "الأكثر فعالية" في حلب
وحولها
    * المبعوث الدولي: الأطراف اليمنية توافق على إطلاق سراح
الأسرى القصر.

    
أهم الأنباء العالمية
    * وسائل اعلام: هيلاري كلينتون ضنمت العدد اللازم من المندوبين
للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة
    * اردوغان وبيل كلينتون يشارك في مراسم تأبين اسطورة الملاكمة
محمد علي كلاي 
    * بريطانيا تحذر من هجمات إرهابية محتملة في جنوب أفريقيا.
    * الصين ترفض عرض رئيسة تايوان بشأن الديمقراطية
    * فرنسا تعد بإرسال مساعدات لضحايا الفيضانات مع انحسار المياه
    * استطلاع في بريطانيا يظهر تقدم أنصار الانسحاب من الاتحاد
الأوروبي
    * احتجاجات في كينيا للمطالبة باستقالة الهيئة المشرفة على
الانتخاباتالسعودية
    * السعودية تستهدف توفير 450 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص بحلول
2020 
    * خالد الفالح: السعودية تنوي استثمار 1.6 مليار دولار في بناء
مدينة للطاقة
    * وزير سعودي:  لا نية لفرض ضريبة دخل على المواطنين
    * وزير الطاقة: السعودية تنوي منح تراخيص جديدة للتنقيب عن
المعادن
    * مصادر: ثلاث شركات استثمار مباشر خليجية تقدم عروضا لشراء
حصة في مختبرات البرج السعودية
    * بنوك تلتقي بمسؤولين سعوديين من أجل الفوز بتفويض إصدار
سيادي
    * سامبا السعودية توزع 0.45 ريال للسهم في 16 يونيو
    * جبل عمر السعودية توقع اتفاقية بقيمة 492 مليون ريال لتأثيث
6 فنادق.
    * مصادر: أمير سعودي يعرض فندق فور سيزونز تورونتو للبيع.
    * بترورابغ السعودية ترسي عقدا قيمته 208 ملايين دولار على
سايبم.
    * مؤشر البورصة يصعد 1% إلى 6477.1 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * هيرميس المصرية تعلن استقالة رئيس الخدمات المصرفية
الاستثمارية.انخفاض العائد على سندات حكومية مصرية لأجل 5 سنوات في
مزاد اليوم
    * مؤشر البورصة يصعد 1.01% إلى 7639.6 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * موانيء دبي العالمية تبني وتشغل أول ميناء للاكوادور في
المياه العمقية
    * بنك دبي الإسلامي يفتح باب الاكتتاب في إصدار حقوق غدا
الثلاثاء
    * مصادر: خدمة صانع السوق ستعود لبورصة أبوظبي
    * الإمارات تطرح مناقصة لشراء 28 ألف طن من القمح الصلد و88
ألف طن من الذرة.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.41% إلى 4313.31 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 0.18% إلى 3279.23 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * صحف: الأعلى للبترول بالكويت يوافق مبدئيا على تكامل 3
مشاريع نفطية والدخول في مصفاة دقم بعمان
    * مؤشر البورصة يصعد 0.22% إلى 5383 نقطة في الإغلاق السابق


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +113.27      +0.64%     17920.33 نقطة
ستاندرد أند بورز    +10.28        +0.49%        2109.41
ناسداك            +26.20     +0.53%      4968.71
يوروفرست 300        +4.72        +0.35%      1344.19
نيكي (الساعة 0510 جمت اليوم الثلاثاء)
            +82.88          +0.50%       
16662.91‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
النفط (الساعة 0510 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي     -0.08        -0.16%       49.61 دولار/برميل
برنت              -0.09        -0.18%       50.46

العملات والذهب ‭(الساعة 0510 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1351-1.1355‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  دولار
الدولار/الين        107.72-107.75   ين
الاسترليني/الدولار   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4515-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4520‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1242.80-1243.73 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)
 