المركزي المصري يطرح 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي مخصصة لاستيراد الأدوية

القاهرة 7 يونيو حزيران (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء طرح 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية طلبات استيراد الأدوية.

ويأتي تخصيص المركزي عطاء اليوم لاستيراد الأدوية بعد موافقة مجلس الوزراء المصري في مايو أيار على رفع أسعار سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيها (حوالي 3.4 دولار) بنسبة 20 بالمئة.

وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.