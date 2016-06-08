Sun 25 Dec 2016 | 3:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Jun 8, 2016 5:27am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 8 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * سوريا تمنع دخول مساعدات لداريا والأمم المتحدة تطالب بجسر
جوي.
    * العبادي يقيل رئيس المخابرات ورؤساء 6 بنوك حكومية.
    * الأسد يتعهد بمواصلة القتال ويقول إن حلب ستكون مقبرة
إردوغان.
    * الجيش السوري وقوات تدعمها واشنطن يتقدمان بشكل منفصل ضد
الدولة الإسلامية.
    * وكالات: نحو 10 آلاف من مواطني تحالف سوفيتي سابق يقاتلون في
سوريا.
    * الأمن العراقي: مقتل 5 على الأقل وإصابة 10 في انفجار سيارة
بكربلاء.
    * حكومة اليمن تقول إنها ستفرج عن 54 طفلا أسروا خلال قتال
الحوثيين.
    * إردوغان: قوات الأمن التركية قتلت 7600 مسلح كردي منذ يوليو.
    * الرئاسة التركية: إردوغان وقع مشروع قانون يرفع الحصانة عن
نواب البرلمان.
    * نتنياهو يتردد على موسكو مع انحسار النفوذ الأمريكي بالشرق
الأوسط.

أهم الأنباء العالمية
    * هيلاري كلينتون تعلن أنها الفائزة بترشيح الحزب الديمقراطي
لانتخابات الرئاسة الامريكية
    * امريكا: مقاتلة صينية نفذت إعتراضا "غير آمن" لطائرة استطلاع
امريكية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الشرقي  
    * مسؤول أمريكي: بيونجيانج استأنفت انتاج البلوتونيوم لصنع
قنابل نووية.
    * هيئة المسح الزلزالي الأمريكية: زلزال شدته 6.6 درجة يضرب
منطقة شرقي إندونيسيا.
    * الكرملين: مناورات حلف الأطلسي تقوض الثقة وتهدد أمن أوروبا.
    * وزارة: تحسن أمن المطارات الأمريكية بعد اكتشاف ثغرات.
    * قوات الأمن الفنزويلية تمنع احتجاجا لمعارضي الرئيس مادورو.
    * شرطة ألمانيا: مهاجرون ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب 69 ألف
جريمة بالربع/1 من 2016.السعودية
    * وزير المالية السعودي: لا ضريبة على تحويلات العمال الأجانب.
    * وزير المالية: السعودية ستمول الإصلاحات بتقليص مشروعات
أخرى.
    * وزير: لا خطة استراتيجية سعودية لخفض عدد العمال الأجانب.
    * وزير سعودي: لا قرار بعد بشأن فرض ضريبة دخل على المقيمين.
    * دار الأركان السعودية تجري مناقشات بشأن الإسكان مع الحكومة.
    * الحكير السعودية تتلقى عرضا من بنك استثمار في دبي لشراء
متاجر بلانكو بقيمة 350 مليون ريال.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.87% إلى 6533.42 نقطة في الإغلاق
السابق.


    مصر
    * المركزي المصري يضخ 15.694 مليار دولار بالبنوك في
نوفمبر-ابريل.
    * المركزي المصري يبيع 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي
مخصصة لاستيراد الأدوية.
    * النعيم القابضة تسعى لخفض رأسمالها بقيمة 85.166 مليون
دولار.
    *  بالم هيلز المصرية توزع سهما مجانيا لكل 20 سهما في 23
يونيو.
    * مصر تشتري 4.750 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم
التوريد.
    * أرباح العربية للأقطان المصرية تقفز 175% في 9 أشهر.
    * مؤشر البورصة يصعد 1.02% إلى 7717.35 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الإمارات
    * آي.بي.إم توقع عقد خدمات تكنولوجيا مع طيران الإمارات بقيمة
300 مليون دولار.
    * بيان: طاقة الإماراتية ترتب اجتماعات مع مستثمرين للسندات.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.75% إلى 4345.77 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يصعد 1.46% إلى 3327.10 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 5393.03 نقطة في الإغلاق
السابق.


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +17.95     +0.10%     17938.28 نقطة
ستاندرد أند بورز    +2.72        +0.13%        2112.13
ناسداك            -6.96      -0.14%      4961.75
يوروفرست 300        +16.06        +1.19%      1360.25
نيكي (الساعة 0525 جمت اليوم الأربعاء)
            +80.70           +0.48%       
16756.15‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
النفط (الساعة 0525 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي     +0.15        +0.30%       50.51 دولار/برميل
برنت               +0.07        +0.14%       51.51

العملات والذهب ‭(الساعة 0525 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.1370-1.1374‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  دولار
الدولار/الين        106.93-106.96   ين
الاسترليني/الدولار   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4554-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4557‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1247.86-1248.63 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 