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صباح الخير من رويترز

Sun Jun 12, 2016 4:42am GMT
 
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الأحد 12 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * مسؤول مستشفى: مقتل سبعة مدنيين في قصف ببنغازي في ليبيا 
    * وسائل إعلام: 8 قتلى على الأقل في هجوم انتحاري وتفجير سيارة
بدمشق 
    * تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تفجيرات قرب مزار
شيعي بدمشق 
    * المرصد: قوات مدعومة من أمريكا تتوغل في أراضي الدولة
الإسلامية بشمال سوريا 
    * الصدر يطالب أنصاره بوقف هجماتهم على مكاتب الأحزاب الشيعية
المدعومة من إيران 
    * مصادر عسكرية: طائرات تركية تقتل 13 مقاتلا كرديا 
    * تعيين وزيرين جديدين للطاقة والمالية ضمن تعديل وزاري في
الجزائر 
    * مدير المخابرات الأمريكية يتوقع نشر صفحات سرية من تقرير عن
هجمات سبتمبر تبرئ السعودية 

أهم الأنباء العالمية
    * مقتل قائد للشرطة في شرق أفغانستان على يد الدولة الإسلامية
    * استطلاع يشير إلى تأييد محدود لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد
الأوروبي 
    * خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر قبل غرقهم
    * بنين تعزز إجراءات الأمن في مواجهة تهديدات من متشددين 
    * رئيس تشاد السابق يستأنف حكم إدانته 
    * تفشي الحمى الصفراء في أنجولا بسبب أوراق تطعيم مزورة  
    * برلسكوني سيخضع لجراحة في القلب يوم الثلاثاء 
    * وفاة المغنية الأمريكية جريمي بعد إطلاق الرصاص عليها في
أورلاندو السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.03% إلى 6606.92 نقطة في الإغلاق
السابق.


    مصر
    * 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.31% إلى 7756.30 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.62% إلى 4381.13 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.49% إلى 3371 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5410.60 نقطة في الإغلاق
السابق.


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -119.85     -0.67%     17865.34 نقطة
ستاندرد أند بورز    -19.14        -0.92%        2096.07
ناسداك            -64.07     -1.29%      4894.55
يوروفرست 300        -31.37        -2.34%      1308.83
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
            -173.73           +1.03%       
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النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي     +0.28        +0.55%       51.51 دولار/برميل
برنت               +0.20        +0.38%       52.71

العملات والذهب ‭(مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1401-1.1404‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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الدولار/الين        106.60-106.65   ين
الاسترليني/الدولار   
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الذهب (أوقية-أونصة) 1261.70-1262.50 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 