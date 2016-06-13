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صباح الخير من رويترز

Mon Jun 13, 2016 4:35am GMT
 
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الاثنين 13 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * انتحاري يهاجم مستشفى ميداني للقوات الليبية في سرت
    * القوات العراقية تهاجم مواقع للدولة الإسلامية جنوبي الموصل
    * انفجار قنبلة بوسط بيروت ووزير يقول الهدف كان بنك بلوم 
    * البرلمان المصري يقر تعيين رئيس جديد لجهاز رقابي
    * ارتفاع التضخم السنوي في السودان إلى 13.98% في مايو
    *  


    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 50 في ملهى بفلوريدا في أسوأ حادث من نوعه بأمريكا
    * رئيس مجلس النواب الأمريكي :"إننا أمة في حالة حرب مع
الإسلاميين الإرهابيين." 
    * ترامب يقول على تويتر إنه كان محقا بشأن "الإرهاب الإسلامي" 
    * مرتكب حادث فلوريدا كان "مضطربا عقليا" حسب ما قالته زوجته
السابقة 
    * خفر السواحل الإيطالي يقول إنه أنقذ 1230 مهاجرا
    * مقتل شخصين في إطلاق نار في مباراة للبيسبول في وسط المكسيك 
    * كاميرون: نفوذ بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي سيزيد في حال
التصويت بالبقاء
    * بنجلادش تعتقل 85 إسلاميا في حملة بعد موجة قتل
    * الحكومة الفرنسية تدعم الشرطة بعد عنف مشجعين في بطولة
أوروبا
    * ثلاثة قتلى على الأقل في انفجار بمبنى سكني في مدينة ميلانو
الإيطاليةالسعودية
    * 
    * مؤشر البورصة خسر 0.55% إلى 6570.9 نقطة في الإغلاق السابق.


    مصر
    * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و273 يوما في
مزاد الأحد
    * هيرميس تسعى لتوزيع 1.08 مليار جنيه على مساهميها من عائد
بيع حصة في بنك الاعتماد اللبناني
    * بلتون المصرية تسعى لإصدار شهادات إيداع دولية
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.36% إلى 7650.62 نقطة في الإغلاق
السابق.


    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.3% إلى 4367.9 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 1.04% إلى 3336.1 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 5422.4 نقطة في الإغلاق
السابق.


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -119.85     -0.67%     17865.34 نقطة
ستاندرد أند بورز    -19.14        -0.92%        2096.07
ناسداك            -64.07     -1.29%      4894.55
يوروفرست 300        -31.37        -2.34%      1308.83
نيكي (الساعة 0425 جمت يوم الاثنين)
            -483.91           -2.91%       
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النفط (الساعة 0425 جمت يوم الاثنين)
الخام الأمريكي     -0.60        -1.22%       48.47 دولار/برميل
برنت               -0.5        -0.99%       50.04

العملات والذهب ‭(الساعة 0425 جمت يوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.1249-1.1253‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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الدولار/الين        106.02-106.07   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1274.86-1275.28 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 