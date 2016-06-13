الاثنين 13 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * انتحاري يهاجم مستشفى ميداني للقوات الليبية في سرت * القوات العراقية تهاجم مواقع للدولة الإسلامية جنوبي الموصل * انفجار قنبلة بوسط بيروت ووزير يقول الهدف كان بنك بلوم * البرلمان المصري يقر تعيين رئيس جديد لجهاز رقابي * ارتفاع التضخم السنوي في السودان إلى 13.98% في مايو * أهم الأنباء العالمية * مقتل 50 في ملهى بفلوريدا في أسوأ حادث من نوعه بأمريكا * رئيس مجلس النواب الأمريكي :"إننا أمة في حالة حرب مع الإسلاميين الإرهابيين." * ترامب يقول على تويتر إنه كان محقا بشأن "الإرهاب الإسلامي" * مرتكب حادث فلوريدا كان "مضطربا عقليا" حسب ما قالته زوجته السابقة * خفر السواحل الإيطالي يقول إنه أنقذ 1230 مهاجرا * مقتل شخصين في إطلاق نار في مباراة للبيسبول في وسط المكسيك * كاميرون: نفوذ بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي سيزيد في حال التصويت بالبقاء * بنجلادش تعتقل 85 إسلاميا في حملة بعد موجة قتل * الحكومة الفرنسية تدعم الشرطة بعد عنف مشجعين في بطولة أوروبا * ثلاثة قتلى على الأقل في انفجار بمبنى سكني في مدينة ميلانو الإيطاليةالسعودية * * مؤشر البورصة خسر 0.55% إلى 6570.9 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و273 يوما في مزاد الأحد * هيرميس تسعى لتوزيع 1.08 مليار جنيه على مساهميها من عائد بيع حصة في بنك الاعتماد اللبناني * بلتون المصرية تسعى لإصدار شهادات إيداع دولية * مؤشر البورصة ينخفض 1.36% إلى 7650.62 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.3% إلى 4367.9 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 1.04% إلى 3336.1 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 5422.4 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -119.85 -0.67% 17865.34 نقطة ستاندرد أند بورز -19.14 -0.92% 2096.07 ناسداك -64.07 -1.29% 4894.55 يوروفرست 300 -31.37 -2.34% 1308.83 نيكي (الساعة 0425 جمت يوم الاثنين) -483.91 -2.91% 16117.45‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0425 جمت يوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.60 -1.22% 48.47 دولار/برميل برنت -0.5 -0.99% 50.04 العملات والذهب ‭(الساعة 0425 جمت يوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1249-1.1253‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 106.02-106.07 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4184-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4188‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1274.86-1275.28 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)