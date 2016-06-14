الثلاثاء 14 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * اعتقالات في العراق بعد تقارير عن إعدام سنة في الفلوجة * العراق: اتفاق صندوق النقد "يمضي قدما" مع إقرار إصلاحات * جمعية مصارف لبنان: تفجير بيروت يستهدف القطاع المصرفي بأكمله * دراسة: الصناديق السيادية بالشرق الأوسط تبيع بفعل هبوط النفط * انتخاب إسرائيل لرئاسة لجنة دائمة بالأمم المتحدة لأول مرة * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن قتل شرطي في باريس * محققون مصريون: الصندوقان الأسودان للطائرة المنكوبة سيبعثان إشارات حتى 24 يونيو * مفوضية اللاجئين تقلل تقديراتها لعدد اللاجئين المتوقع وصولهم لأوروبا في 2016 أهم الأنباء العالمية * إريتريا وإثيوبيا تتبادلان اللوم على اشتباكات حدودية * مفوضية اللاجئين تقلل تقديرات عدد المتوقع وصولهم أوروبا 2016 * البحرية الأمريكية: دخول حاملة الطائرات أيزنهاور للبحر المتوسط * مجلس الأمن الدولي يدين مذبحة أورلاندو * إف.بي.آي: مطلق النار في أورلاندو زعم أن له صلات بجماعات متشددة * منتقمو دلتا النيجر ترفض التفاوض مع حكومة نيجيريا إلا بوساطة أجنبية * أوبك تلمح إلى طلب أعلى من إنتاجها للمرة الأولى في 3 سنوات * مايكروسوفت تنوي شراء لينكد إن مقابل 26.2 مليار دولار * الاستثمار في الصين يتراجع لأدنى مستوى في 15 عاما * الفلبين تؤكد إعدام جماعة أبو سياف لرهينة كندي السعودية * مصدر: المملكة تبقي إنتاج النفط في مايو عند 10.27 مليون ب/ي * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 6589.64 نقطة في الإغلاق السابق مصر * خفض إمدادات الغاز للقطاع الصناعي في أغسطس * مصرف الهلال يطرح صكوكا قيمتها 225 مليون دولار * مؤشر البورصة يهبط 0.07% إلى 7645.21 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي 7.2% في أبريل * مسؤول تنفيذي سابق في اتش.اس.بي.سي ينضم لجلف كابيتال * مؤشر أبوظبي يهبط 0.06% إلى 4365.09 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.38% إلى 3323.43 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * تقارير: هيئة الاستثمار تريد بيع حصتها في أريفا * مؤشر البورصة يهبط 0.19% إلى 5412.31 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -132.86 -0.74% 17732.48 نقطة ستاندرد أند بورز -17.01 -0.81% 2079.06 ناسداك -46.108 -0.94% 4848.440 يوروفرست 300 -24.47 -1.87% 1284.36 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) -244.45 -1.53% 15774.73‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.54 -1.1% 48.34 دولار/برميل برنت -0.5 -0.99% 49.85 العملات والذهب ‭(الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1292-1.1296‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 105.99-106.04 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4187-‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4194‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1279.56-1280.36 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)