Sun 25 Dec 2016 | 3:27 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Tue Jun 14, 2016 4:11am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 14 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * اعتقالات في العراق بعد تقارير عن إعدام سنة في الفلوجة
    * العراق: اتفاق صندوق النقد "يمضي قدما" مع إقرار إصلاحات
    * جمعية مصارف لبنان: تفجير بيروت يستهدف القطاع المصرفي
بأكمله
    * دراسة: الصناديق السيادية بالشرق الأوسط تبيع بفعل هبوط
النفط
    * انتخاب إسرائيل لرئاسة لجنة دائمة بالأمم المتحدة لأول مرة
    * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن قتل شرطي في باريس
    * محققون مصريون: الصندوقان الأسودان للطائرة المنكوبة سيبعثان
إشارات حتى 24 يونيو
    * مفوضية اللاجئين تقلل تقديراتها لعدد اللاجئين المتوقع
وصولهم لأوروبا في 2016

أهم الأنباء العالمية
    * إريتريا وإثيوبيا تتبادلان اللوم على اشتباكات حدودية
    * مفوضية اللاجئين تقلل تقديرات عدد المتوقع وصولهم أوروبا
2016
    * البحرية الأمريكية: دخول حاملة الطائرات أيزنهاور للبحر
المتوسط
    * مجلس الأمن الدولي يدين مذبحة أورلاندو
    * إف.بي.آي: مطلق النار في أورلاندو زعم أن له صلات  بجماعات
متشددة
    * منتقمو دلتا النيجر ترفض التفاوض مع حكومة نيجيريا إلا
بوساطة أجنبية
    * أوبك تلمح إلى طلب أعلى من إنتاجها للمرة الأولى في 3 سنوات
    * مايكروسوفت تنوي شراء لينكد إن مقابل 26.2 مليار دولار
    * الاستثمار في الصين يتراجع لأدنى مستوى في 15 عاما
    * الفلبين تؤكد إعدام جماعة أبو سياف لرهينة كندي

السعودية
    * مصدر: المملكة تبقي إنتاج النفط في مايو عند 10.27 مليون ب/ي
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 6589.64 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * خفض إمدادات الغاز للقطاع الصناعي في أغسطس
    * مصرف الهلال يطرح صكوكا قيمتها 225 مليون دولار
    * مؤشر البورصة يهبط 0.07% إلى 7645.21 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي 7.2% في أبريل
    * مسؤول تنفيذي سابق في اتش.اس.بي.سي ينضم لجلف كابيتال
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.06% إلى 4365.09 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.38% إلى 3323.43 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * تقارير: هيئة الاستثمار تريد بيع حصتها في أريفا
    * مؤشر البورصة يهبط 0.19% إلى 5412.31 نقطة في الإغلاق السابق


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -132.86    -0.74%        17732.48 نقطة
ستاندرد أند بورز    -17.01        -0.81%        2079.06
ناسداك            -46.108    -0.94%      4848.440
يوروفرست 300        -24.47        -1.87%      1284.36
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
            -244.45    -1.53%       
15774.73‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي     -0.54        -1.1%       48.34 دولار/برميل
برنت               -0.5        -0.99%       49.85

العملات والذهب ‭(الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1292-1.1296‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  
دولار
الدولار/الين        105.99-106.04   ين
الاسترليني/الدولار   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4187-‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4194‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1279.56-1280.36 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 