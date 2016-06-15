الأربعاء 15 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * مجلس الأمن يقر تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا لمنع تهريب الأسلحة * خامنئي يهدد "بإشعال النار" في الاتفاق النووي إذا خالفه الغرب * تركيا قد تخفف موقفها من رحيل الأسد تحت ضغط مكاسب الأكراد * تباطؤ تدفق المدنيين من الفلوجة العراقية مع إحكام الدولة الإسلامية سيطرتها * إيران: لا يمكن حل صراعي سوريا والعراق عسكريا فقط * يلدريم: تركيا لن تسمح بالتعاون مع جماعات إرهابية في سوريا * محكمة بحرينية تعلق أنشطة جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة * أمريكا تعرب عن "قلقها العميق" إزاء قرار البحرين تعليق نشاط جمعية الوفاق * محكمة مصرية تبرئ 52 ناشطا احتجوا على اتفاقية مع السعودية * مصدر حكومي إيطالي: اتفاق مع قطر لشراء سفن بخمسة مليارات يورو * باكستان تدرس عرضا بشراء مقاتلات إف-16 من الأردن * رئيس الحكومة: الجماعات المسلحة تسهم في تفاقم أزمة الكهرباء بليبيا أهم الأنباء العالمية * اليابان تقول إن سفينة استطلاع صينية دخلت مياهها الإقليمية * داعية إسلامي يغادر استراليا بعد تعليقات عن المثليين * روسيف تقول إنها منفتحة على إجراء انتخابات مبكرة * استطلاع: ترامب يضيق الفارق مع كلينتون بعد هجوم فلوريدا * أولوند: فرنسا تواجه "خطرا إرهابيا كبيرا للغاية" * وزير الداخلية الفرنسي: مقتل الشرطي "عمل إرهابي خسيس" * قادة المسلمين بأمريكا يدينون مذبحة فلوريدا ويتأهبون لرد الفعل * إجراء جراحة قلب لرئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني * وكالة الطاقة تتوقع تجدد الفائض بسوق النفط أوائل 2017 * موجيريني: الاتحاد الأوروبي يتواصل مع بنوك وشركات للاستثمار في إيران * بوكو حرام تختطف 3 نساء قرب شيبوك في شمال نيجيريا * شرطة ولاية تكساس تقتل مسلحا احتجز رهينتين داخل متجر السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% إلى 6626.6 نقطة في الإغلاق السابق مصر * هيئة تحكيم دولية ترفض مطالبات على ايجاس المصرية من سيجاس الأسبانية * مؤشر البورصة يهبط 0.9% إلى 7570.1 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * آيبيك الإماراتية تطلب التحكيم في النزاع مع صندوق ماليزي * إينوك الإماراتية تحصل علي قرض 230 مليون دولار من بنك صيني * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.49% إلى 4386.42 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 0.19% إلى 3329.71 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يستقر عند 5412.14 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -57.66 -0.33% 17674.82 نقطة ستاندرد أند بورز -3.74 -0.18% 2075.32 ناسداك -4.89 -0.10% 4843.55 يوروفرست 300 -24.22 -1.89% 1260.14 نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الأربعاء ) +94.55 +0.60% 15953.55‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الأربعاء ) الخام الأمريكي -0.70 -1.44% 47.79 دولار/برميل برنت -0.71 -1.42% 49.12 العملات والذهب ‭(الساعة 0410 جمت اليوم الأربعاء ) اليورو/الدولار 1.1204-1.1208‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 106.19-106.22 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4141-‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4143‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1283.80-1284.60 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)