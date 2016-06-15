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صباح الخير من رويترز

Wed Jun 15, 2016 4:28am GMT
 
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الأربعاء 15 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * مجلس الأمن يقر تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا لمنع تهريب
الأسلحة
    * خامنئي يهدد "بإشعال النار" في الاتفاق النووي إذا خالفه
الغرب
    * تركيا قد تخفف موقفها من رحيل الأسد تحت ضغط مكاسب الأكراد
    * تباطؤ تدفق المدنيين من الفلوجة العراقية مع إحكام الدولة
الإسلامية سيطرتها
    * إيران: لا يمكن حل صراعي سوريا والعراق عسكريا فقط
    * يلدريم: تركيا لن تسمح بالتعاون مع جماعات إرهابية في سوريا
    * محكمة بحرينية تعلق أنشطة جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة
    * أمريكا تعرب عن "قلقها العميق" إزاء قرار البحرين تعليق نشاط
جمعية الوفاق
    * محكمة مصرية تبرئ 52 ناشطا احتجوا على اتفاقية مع السعودية
    * مصدر حكومي إيطالي: اتفاق مع قطر لشراء سفن بخمسة مليارات
يورو
    * باكستان تدرس عرضا بشراء مقاتلات إف-16 من الأردن
    * رئيس الحكومة: الجماعات المسلحة تسهم في تفاقم أزمة الكهرباء
بليبيا

أهم الأنباء العالمية
    * اليابان تقول إن سفينة استطلاع صينية دخلت مياهها الإقليمية
    * داعية إسلامي يغادر استراليا بعد تعليقات عن المثليين
    * روسيف تقول إنها منفتحة على إجراء انتخابات مبكرة
    * استطلاع: ترامب يضيق الفارق مع كلينتون بعد هجوم فلوريدا
    * أولوند: فرنسا تواجه "خطرا إرهابيا كبيرا للغاية"
    * وزير الداخلية الفرنسي: مقتل الشرطي "عمل إرهابي خسيس"
    * قادة المسلمين بأمريكا يدينون مذبحة فلوريدا ويتأهبون لرد
الفعل
    * إجراء جراحة قلب لرئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني
    * وكالة الطاقة تتوقع تجدد الفائض بسوق النفط أوائل 2017
    * موجيريني: الاتحاد الأوروبي يتواصل مع بنوك وشركات للاستثمار
في إيران
    * بوكو حرام تختطف 3 نساء قرب شيبوك في شمال نيجيريا
    * شرطة ولاية تكساس تقتل مسلحا احتجز رهينتين داخل متجر

    

السعودية

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% إلى  6626.6 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * هيئة تحكيم دولية ترفض مطالبات على ايجاس المصرية من سيجاس
الأسبانية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.9% إلى 7570.1 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    *  آيبيك الإماراتية تطلب التحكيم في النزاع مع صندوق ماليزي
    * إينوك الإماراتية تحصل علي قرض 230 مليون دولار من بنك صيني
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.49% إلى 4386.42 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يصعد 0.19% إلى 3329.71 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت

    * مؤشر البورصة يستقر عند 5412.14 نقطة في الإغلاق السابق


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -57.66     -0.33%        17674.82 نقطة
ستاندرد أند بورز    -3.74        -0.18%        2075.32
ناسداك            -4.89      -0.10%      4843.55
يوروفرست 300        -24.22        -1.89%      1260.14
                                                    
نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الأربعاء )
            +94.55     +0.60%       
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النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الأربعاء )
الخام الأمريكي     -0.70        -1.44%       47.79 دولار/برميل
برنت               -0.71        -1.42%       49.12

العملات والذهب ‭(الساعة 0410 جمت اليوم الأربعاء )
اليورو/الدولار       
1.1204-1.1208‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        106.19-106.22   ين
الاسترليني/الدولار   
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الذهب (أوقية-أونصة) 1283.80-1284.60 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 