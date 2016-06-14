المركزي المصري يبقي الجنيه مستقرا ويبيع 106.7 مليون دولار

القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن البنك أبقى على الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الرسمي لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء لكنه لم يبع سوى 106.7 مليون دولار من أصل 120 مليون دولار طرحها بينما جرت العادة أن يبيع ما بين 118 و120 مليون دولار.