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المركزي المصري يبقي الجنيه مستقرا ويبيع 106.7 مليون دولار

Tue Jun 14, 2016 3:41pm GMT
 
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القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن البنك أبقى على الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الرسمي لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء لكنه لم يبع سوى 106.7 مليون دولار من أصل 120 مليون دولار طرحها بينما جرت العادة أن يبيع ما بين 118 و120 مليون دولار.

وبلغ أقل سعر مقبول 8.78 جنيه للدولار دون تغير عن الأسبوع السابق. لكن العملة المصرية تراجعت في السوق السوداء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 