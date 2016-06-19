الأحد 19 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * محكمة مصرية تحكم على مرسي بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع قطر * قوات مدعومة من واشنطن تتقدم ضد الدولة الإسلامية في سوريا * المرصد السوري: المعارضة تقتل 7 في هجوم بحلب وتسيطر على ثلاث قرى * أمريكا تطلب إجابات بشأن الغارات الروسية على المعارضة السورية * التلفزيون السوري: الأسد يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي * القوات العراقية تفتح جبهة ثانية جنوبي الموصل أهم الأنباء العالمية * بلجيكا تتهم ثلاثة رجال بالإرهاب بعد مداهمات خلال الليل * مقتل منفذ هجوم على أستاذ جامعي هندوسي في بنجلادش في تبادل لإطلاق النار * النيجر: لم يتم نشر قوات تشادية في منطقة ديفا * السلطات في الكونجو الديمقراطية تعثر على جثث 19 إثيوبيا في حاوية شحن * وزير الخارجية الصيني يحث أمريكا خلال اتصال هاتفي مع كيري على عدم التدخل بشأن التبت * استطلاع: تساوي نسبة المؤيدين والمعارضين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي * ايطاليا تختار رؤساء بلديات في انتخابات تختبر شعبية رينتسي * اتساع نطاق الحرائق في جنوب كاليفورنيا * بعد جدال .. البرلمان الكندي يقر قانونا بشأن الموت بمساعدة طبية السعودية * * مؤشر البورصة ينخفض 0.37% إلى 6542.64 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 7420.39 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.43% إلى 4322.18 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 0.51% إلى 3307.72 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5394.84 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -57.94 -0.33% 17675.16 نقطة ستاندرد أند بورز -6.77 -0.33% 2071.22 ناسداك -44.58 -0.92% 4800.34 يوروفرست 300 +14.88 +1.18% 1280.11 نيكي -304.82 -1.91% 15614.76‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +1.77 +3.83% 47.98 دولار/برميل برنت +1.98 +4.20% 49.17 العملات والذهب ‭(مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.1278-1.1284‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.10-104.15 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬1.4362-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4367‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1298.21-1298.98 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)