Sun 25 Dec 2016 | 3:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Mon Jun 20, 2016 4:25am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 20 يونيو حزيران    

    أهم الأنباء الإقليمية
    * مصدر عسكري: تحطم طائرة حربية سورية بعد إقلاعها من مطار
حماة
    * المرصد السوري: حرس الحدود التركي يقتل 11 سوريا
    * روسيا تتفق مع أمريكا على ضرورة تحسين التنسيق العسكري في
سوريا
    * وزارة: قوات جزائرية تقتل ثمانية إسلاميين متشددين جنوبي
العاصمة
    * مقتل شرطيين مصريين بينهما ضابط في هجومين بسيناء
    * حكومة الوفاق الوطني الليبية تستنكر هجوما قرب مرافئ النفط
في شرق البلاد 
    * إيران تعلن إبرام اتفاق نهائي لشراء 100 طائرة بوينج
    * أهم الأنباء العالمية
    * الشرطة الأفغانية:انفجار في حافلة صغيرة يقتل عدة أشخاص في
كابول 
    * غرق 14 غالبيتهم أطفال إثر انقلاب قاربين في بحيرة روسية 
    * مقتل ثلاثة وإصابة 45 خلال اشتباكات بين محتجين والشرطة في
المكسيك
    * شرطة بنجلادش تقتل متشددا متهما بقتل مدونين ونشطاء حقوقيين 
    * رئيس وزراء إيطاليا يُمنى بنكسة انتخابية مع تحقيق حركة خمسة
نجوم تقدما كبيرا
    * الرئيس النيجيري يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج 
    * وزير الخارجية النمساوي يدعو لتحسين العلاقات مع روسيا 
    * وزير الخارجية الألماني يؤيد الإلغاء التدريجي للعقوبات على
روسيا
    * استئناف أنشطة حملتي استفتاء بريطانيا على عضويتها في
الاتحاد الأوروبي
    * وزارة الخارجية الصينية: سفينة إندونيسية تطلق النار على
زورق صيني وإصابة صياد
    * الآلاف يحتجون على القواعد الأمريكية في أوكيناوا بعد مقتل
امرأة يابانية
    * السيول تقتل 24 في إندونيسيا وتلحق أضرارا بآلاف المنازل
    * الرئيس الصيني: صربيا جزء مهم من "طريق الحرير" الجديد
    * مقتل الممثل أنتون يلشين في حادث سيارة 

      السعودية

    *  بنك البلاد السعودي يعتزم طرحا خاصا لصكوك عشرية بقيمة
ملياري ريال
    * هيئة السوق المالية السعودية تقضي بسجن ثلاثة من مسؤولي
المعجل وتعليق عمل ديلويت
    * مجلس إدارة سافكو السعودية يوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن
النصف/
    * مؤشر البورصة مستقر عند 6542 نقطة في الإغلاق السابق.

      مصر

    * أورنج مصر: قيمة رخصة الجيل الرابع 3.540 مليار جنيه
    * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و266 يوما
    * مؤشر البورصة ينزل 1.1% إلى 7338 نقطة في الإغلاق السابق.

    الإمارات
    * أبوظبي الوطني والخليج الأول يؤكدان نبأ محادثات الاندماج
    * مؤشر أبوظبي يقفز 4.7% إلى 4524 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 0.3% إلى 3297 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    *  الخير الكويتية تؤكد توقيع اتفاق ملزم لبيع حصتها في
أمريكانا لأدبتيو
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.2% إلى 5458 نقطة في الإغلاق السابق.


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (الساعة 00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين)
داو جونز        -57.94     -0.33%        17675.16 نقطة
ستاندرد أند بورز    -6.77        -0.33%        2071.22
ناسداك            -44.58      -0.92%      4800.34
يوروفرست 300        +14.88        +1.18%      1280.11

  نيكي    (الساعة 0417 جمت اليوم الاثنين)    
               +349.56     +2.24%       
15949.22‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
النفط (الساعة 0417 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي     +0.55        +1.15%       48.53 دولار/برميل
برنت               +0.48        +0.98%       49.65

العملات والذهب ‭(الساعة 0417 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.1374-1.1376‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.59-104.64   ين
الاسترليني/الدولار   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4598-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4604‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1283.00-1283.70 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 