الاثنين 20 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * مصدر عسكري: تحطم طائرة حربية سورية بعد إقلاعها من مطار حماة * المرصد السوري: حرس الحدود التركي يقتل 11 سوريا * روسيا تتفق مع أمريكا على ضرورة تحسين التنسيق العسكري في سوريا * وزارة: قوات جزائرية تقتل ثمانية إسلاميين متشددين جنوبي العاصمة * مقتل شرطيين مصريين بينهما ضابط في هجومين بسيناء * حكومة الوفاق الوطني الليبية تستنكر هجوما قرب مرافئ النفط في شرق البلاد * إيران تعلن إبرام اتفاق نهائي لشراء 100 طائرة بوينج * أهم الأنباء العالمية * الشرطة الأفغانية:انفجار في حافلة صغيرة يقتل عدة أشخاص في كابول * غرق 14 غالبيتهم أطفال إثر انقلاب قاربين في بحيرة روسية * مقتل ثلاثة وإصابة 45 خلال اشتباكات بين محتجين والشرطة في المكسيك * شرطة بنجلادش تقتل متشددا متهما بقتل مدونين ونشطاء حقوقيين * رئيس وزراء إيطاليا يُمنى بنكسة انتخابية مع تحقيق حركة خمسة نجوم تقدما كبيرا * الرئيس النيجيري يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج * وزير الخارجية النمساوي يدعو لتحسين العلاقات مع روسيا * وزير الخارجية الألماني يؤيد الإلغاء التدريجي للعقوبات على روسيا * استئناف أنشطة حملتي استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي * وزارة الخارجية الصينية: سفينة إندونيسية تطلق النار على زورق صيني وإصابة صياد * الآلاف يحتجون على القواعد الأمريكية في أوكيناوا بعد مقتل امرأة يابانية * السيول تقتل 24 في إندونيسيا وتلحق أضرارا بآلاف المنازل * الرئيس الصيني: صربيا جزء مهم من "طريق الحرير" الجديد * مقتل الممثل أنتون يلشين في حادث سيارة السعودية * بنك البلاد السعودي يعتزم طرحا خاصا لصكوك عشرية بقيمة ملياري ريال * هيئة السوق المالية السعودية تقضي بسجن ثلاثة من مسؤولي المعجل وتعليق عمل ديلويت * مجلس إدارة سافكو السعودية يوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف/ * مؤشر البورصة مستقر عند 6542 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * أورنج مصر: قيمة رخصة الجيل الرابع 3.540 مليار جنيه * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و266 يوما * مؤشر البورصة ينزل 1.1% إلى 7338 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * أبوظبي الوطني والخليج الأول يؤكدان نبأ محادثات الاندماج * مؤشر أبوظبي يقفز 4.7% إلى 4524 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 0.3% إلى 3297 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * الخير الكويتية تؤكد توقيع اتفاق ملزم لبيع حصتها في أمريكانا لأدبتيو * مؤشر البورصة يرتفع 1.2% إلى 5458 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (الساعة 00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين) داو جونز -57.94 -0.33% 17675.16 نقطة ستاندرد أند بورز -6.77 -0.33% 2071.22 ناسداك -44.58 -0.92% 4800.34 يوروفرست 300 +14.88 +1.18% 1280.11 نيكي (الساعة 0417 جمت اليوم الاثنين) +349.56 +2.24% 15949.22‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0417 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.55 +1.15% 48.53 دولار/برميل برنت +0.48 +0.98% 49.65 العملات والذهب ‭(الساعة 0417 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1374-1.1376‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.59-104.64 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4598-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4604‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1283.00-1283.70 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)