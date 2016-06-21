المركزي المصري يغلق شركتي صرافة نهائيا للتلاعب في أسعار العملة

القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر في قطاع الصرافة المصري لرويترز اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي أغلق شركتي صرافة بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.

وأكد مسؤول في البنك المركزي لرويترز صحة ما ذكرته المصادر وقال إن الشطب بسبب "تكرار مخالفة القواعد الرقابية."

وقال أحد المصادر إن إجمالي شركات الصرافة التي قام المركزي بشطبها "منذ بداية العام يبلغ الآن 21 شركة."

ويأتي تحرك المركزي بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 11.08 جنيه للدولار هذا الاسبوع للمرة الأولى مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات مصر من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال متعاملان في السوق الموازية لرويترز إن سعر الدولار ارتفع اليوم ليصل إلى ما بين 11.05 و 11.08 جنيه من 10.95 جنيه الثلاثاء الماضي.