Sun 25 Dec 2016 | 3:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المركزي المصري يغلق شركتي صرافة نهائيا للتلاعب في أسعار العملة

Tue Jun 21, 2016 10:56am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر في قطاع الصرافة المصري لرويترز اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي أغلق شركتي صرافة بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.

وأكد مسؤول في البنك المركزي لرويترز صحة ما ذكرته المصادر وقال إن الشطب بسبب "تكرار مخالفة القواعد الرقابية."

وقال أحد المصادر إن إجمالي شركات الصرافة التي قام المركزي بشطبها "منذ بداية العام يبلغ الآن 21 شركة."

ويأتي تحرك المركزي بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 11.08 جنيه للدولار هذا الاسبوع للمرة الأولى مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات مصر من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال متعاملان في السوق الموازية لرويترز إن سعر الدولار ارتفع اليوم ليصل إلى ما بين 11.05 و 11.08 جنيه من 10.95 جنيه الثلاثاء الماضي.

وتعمل في مصر 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 