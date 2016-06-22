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صباح الخير من رويترز

Wed Jun 22, 2016 5:15am GMT
 
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الأربعاء 22 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * القوات العراقية تنتزع السيطرة على منطقتين في الفلوجة من
الدولة الاسلامية 
    * بيان: الحرس الثوري الإيراني: إسقاط الجنسية عن الزعيم
الشيعي آية الله عيسى قاسم سيؤدي إلى "ثورة إسلامية" في البحرين
    * الأردن يقول إنه سيضرب "بيد من حديد" كل من يحاول المساس
بأمنه وحدوده
    * محكمة مصرية تقضي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع
السعودية
    * الأمم المتحدة: قرار البحرين إسقاط الجنسية عن زعيم شيعي
"غير مبرر"
    * أمريكا تدين الهجوم على حرس الحدود الأردني
    * الأمم المتحدة: على القوى الدفع تجاه حل سياسي بسوريا

أهم الأنباء العالمية
    * كوريا الشمالية تطلق صاروخين متوسطي المدى سقطا في بحر
اليابان    
    * اليابان: الصاروخ الثاني يظهر أن بيونجيانج تحقق نجاحا في
تطوير الصواريخ الباليستية المتوسطةالمدى
    * ااتفاق بين نيجيريا ومتشددي دلتا النيجر على وقف إطلاق النار
لمدة شهر
    * محكمة ألمانية ترفض استئنافا قدمه إردوغان في قضية دار
    * مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض خطة لتشديد إجراءات مبيعات
الأسلحة النارية
    * أنجلينا جولي وجون  كيري يحضران حفل إفطار رمضاني بمناسبة
اليوم العالمي للاجئين
    * المسلمون في أمريكا يرون في لهجة ترامب وقودا للتحامل
والاعتداء عليهم
    * طالبان تخطف 25 رجلا على الأقل من حافلات في جنوب أفغانستان
    * اعتقال رجل في بروكسل للاشتباه في أن بحوزته متفجرات

السعودية
    * روسيا تتجاوز السعودية للشهر الثالث على التوالي كأكبر مصدر
للنفط للصين
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.09% إلى 6553.01 نقطة في الإغلاق
السابق

      مصر
    *  مصر تعلن نتائج دراسة إرجوت القمح "خلال أيام"
    * المركزي المصري يغلق شركتي صرافة نهائيا للتلاعب في أسعار
العملة
    * بنك مصر يحصل على تسهيل مرابحة بقيمة 105 ملايين دولار من 3
بنوك إماراتية
    * متعاملون: المركزي المصري يبقي الجنيه مستقرا في أول عطاء
بعد رفع الفائدة
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.66% إلى 7250.92 نقطة في الإغلاق
السابق

    الإمارات
    * تجار: مشتر إماراتي يطرح مناقصة لشراء 20 ألف طن من الذرة
الصفراء
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.96% إلى 4503.49 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.13% إلى 3343.43 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * بنوك كويتية ترفض الإفصاح عن استفادتها من صفقة أمريكانا
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 5437.62 نقطة في الإغلاق
السابق


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية 
داو جونز        +24.86        +0.14%        17829.73 نقطة
ستاندرد أند بورز    +5.65        +0.27%        2088.90
ناسداك            +6.549      +0.14%      4843.763
يوروفرست 300        +9.08        +0.68%      1336.10
نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء)
            -80.35     -0.50%     16088.60
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النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي     +0.34        +0.68%       50.19 دولار/برميل
برنت               +0.29        +0.57%       50.91

العملات والذهب ‭(الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.1261-1.1264‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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الدولار/الين        104.47-104.52   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1267.30-1268.80 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)
 