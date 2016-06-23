الخميس 23 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * ولي ولي العهد السعودي والامين العام للامم المتحدة يبحثان حماية أطفال اليمن * ارتفاع عدد قتلى اشتباكات وانفجار في بلدة بليبيا إلى 40 * الخارجية الامريكية تشير الى توقف جهود البحرين لتحقيق المصالحة الوطنية * وكالة: الأسد يكلف عماد خميس بتشكيل حكومة جديدة. * حكومة مصر تقول إنها ستقدم وثائق للقضاء تدعم اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. * التحالف بقيادة أمريكا يتوقع قتالا عنيفا مع تنظيم الدولة الإسلامية في منبج. * قوات ليبية تتقدم في مواجهة مقاتلي الدولة الإسلامية في سرت. * امريكا تنقل معتقلا يمنيا من سجن جوانتانامو الى جمهورية الجبل الاسود * تركيا تضرب أهدافا لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق وجنوب شرق تركيا. * وزير خارجية تركيا يقول بلاده ستواصل الاجتماع مع حماس. * تحليل-مسؤولون: المكاسب أمام الدولة الإسلامية ليست كافية وقد ترتد بأثر عكسي. أهم الأنباء العالمية * البريطانيون يصوتون على عضوية الاتحاد الاوروبي بعد حملة مريرة * كيم جونج اون: كوريا الشمالية اصبح لديها القدرة على مهاجمة أهداف أمريكية في منطقة المحيط الهادي * زعيم محلي نيجيري: المتشددون قد يمنحون الحكومة بعض الوقت لتنفيذ المطالب. * بدء حوار التعاون في شمال شرق آسيا في بكين. * الحكومة الألمانية توافق على توسيع دور البحرية في البحر المتوسط. * حصري-وزارة العدل الأمريكية تعترض على اقتراح أوباما بشأن جوانتانامو. * بوتين: روسيا يجب أن تصبح أقوى ردا على تصرفات حلف الأطلسي. * البابا فرنسيس يزور أرمينيا نهاية الأسبوع ويتجنب وصف "إبادة". * السلطات السويسرية تعتقل مشتبها بأنه أحد زعماء الإسلاميين المتشددين. * رئيس وزراء اليابان يصف إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي بأنه لا يُغتفر. * الهند تطلق 20 قمرا صناعيا دفعة واحدة. السعودية * وزير الطاقة: السعودية قد تستعيد دورها في موازنة سوق النفط بعد التعافي. * مؤشر البورصة يتراجع 31% إلى 6523.42 نقطة في الإغلاق السابق مصر * إم.إم جروب تسعى لطرح 25% من أسهمها في بورصة مصر لجمع 400 مليون جنيه. * مؤشر البورصة يهبط 1.3% إلى 7156.49 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.13% إلى 4497.85 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.97% إلى 3375.87 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * الوطنية الدولية الكويتية تتخارج من استثمارات بأكثر من 16 مليون دينار. * مؤشر البورصة يتراجع 0.52% إلى 5409.2 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية داو جونز -48.9 -0.27% 17780.83 نقطة ستاندرد أند بورز -3.45 -0.17% 2085.45 ناسداك -10.44 -0.22% 4833.32 يوروفرست 300 +6.29 +0.47% 1342.39 نيكي (الساعة 0520 جمت اليوم الخميس) +136.38 +0.85% 16202.10 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0520 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.28 +0.57% 49.41 دولار/برميل برنت +0.26 +0.52% 50.14 العملات والذهب ‭(الساعة 0520 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.1337-1.1342‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.63-104.66 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4798-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4802‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1261.81-1262.81 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)