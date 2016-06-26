الأحد 26 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * مرصد: غارات جوية سورية أو روسية تقتل العشرات في شرق سوريا * الأمم المتحدة: نزوح الآلاف بسبب قتال بين حكومة جنوب السودان ومسلحين * الشرطة: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق في الصومال إلى 15 * وكالة: تركيا تعتقل 28 شخصا للاشتباه بصلات مالية مع رجل دين معارض أهم الأنباء العالمية * 23 قتيلا في أسوأ فيضانات تشهدها أمريكا هذا العام * حريق غابات كاليفورنيا يدمر 150 منزلا ويهدد المزيد * مقتل 8 وإصابة 20 من مسؤولي الشرطة الهندية في هجوم للمتشددين في كشمير * أكثر من مليوني شخص في بريطانيا يوقعون على عريضة لإجراء استفتاء جديد * الاتحاد الأوروبي يعين بلجيكيا لتنسيق المفاوضات مع بريطانيا بشأن الخروج * ميركل: لا داعي لدفع بريطانيا للخروج السريع من الاتحاد الأوروبي * رئيسة وزراء اسكتلندا تبدأ مساع للبقاء في الاتحاد الأوروبي والاستقلال * البابا يحث أرمينيا وتركيا على التصالح وتجنب الثأر * بلجيكا تعتقل شخصين بتهمة المشاركة في أنشطة "إرهابية" * غرق تسعة أشخاص في انقلاب قارب في كينيا * تقرير إعلامي:رئيس وزراء ماليزيا يعلن حكومة جديدة يوم الاثنين السعودية * * مؤشر البورصة يرتفع 0.28% إلى 6550.97 نقطة في الإغلاق السابق مصر * * مؤشر البورصة يرتفع 1.35% إلى 7253.31 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.04% إلى 4499.73 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 0.24% إلى 3367.64 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * * مؤشر البورصة يتراجع 0.02% إلى 5407.99 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -611.21 -3.39% 17399.86 نقطة ستاندرد أند بورز -76.02 -3.6% 2037.3 ناسداك -202.06 -4.12% 4707.98 يوروفرست 300 -90.41 -6.65% 1269.50 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) +136.38 +0.85% 16202.10 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.28 +0.57% 49.41 دولار/برميل برنت +0.26 +0.52% 50.14 العملات والذهب ‭(مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.1337-1.1342‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.63-104.66 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4798-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.4802‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1261.81-1262.81 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)