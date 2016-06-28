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صباح الخير من رويترز

Tue Jun 28, 2016 4:18am GMT
 
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الثلاثاء 28 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * نجاح جهود إصلاح مسجل بيانات طائرة مصر للطيران المنكوبة
    * نتنياهو: الحصار البحري الإسرائيلي لغزة سيستمر بعد الاتفاق
مع تركيا
    * رئيس الوزراء التركي: تبادل السفراء مع إسرائيل قريبا
    * رئيس وزراء تركيا: من السابق لأوانه الحديث عن اتفاقات غاز
مع إسرائيل
    * مفجرون انتحاريون يقتلون خمسة في قرية لبنانية
    * يونيسيف: أنباء عن مقتل 25 طفلا في سوريا
    * الكرملين: تركيا اعتذرت لبوتين عن إسقاط طائرة روسية
    * مصر ترحل مذيعة التلفزيون اللبنانية المشهورة ليليان داود

أهم الأنباء العالمية
    *  فرنسا تدعو بريطانيا لتحدد من سيمثلها في محادثات الخروج
    * ألمانيا: الاستفتاء المحتمل على استقلال اسكتلندا شأن
بريطاني
    * القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني يأمل تشكيل حكومة خلال
شهر
    * رئيس وزراء ماليزيا يجري تعديلا وزاريا لتعزيز ائتلافه
الحاكم
    * وزير الخزانة الأمريكي: الاقتصاد الأمريكي مرن برغم خروج
بريطانيا

السعودية 
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.2% إلى 6464.8 نقطة في الإغلاق السابق

مصر    
    * البنك المركزي: بوسع مصر اقتراض 10 مليارات دولار من صندوق
النقد
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.76% إلى 6903.8 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.4% إلى 4434.23 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.85% إلى 3285.76 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * ترسية مناقصتين حكوميتين بقيمة 16.3 مليون دينار على شركة
تابعة للخصوصية الكويتية
    * مؤشر البورصة يصعد 0.34% إلى 5366 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -260.51    -1.50%        17140.24 نقطة
ستاندرد أند بورز    -36.87        -1.81%        2000.54
ناسداك            -113.536    -2.41%      4594.443
يوروفرست 300        -46.35        -3.65%      1223.15
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
            +31.82     +0.21%    
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النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي     +0.60        +1.3%       46.93 دولار/برميل
برنت               +0.61        +1.29%       47.77

العملات والذهب ‭(الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1054-1.1058‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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دولار
الدولار/الين        102.04-102.07   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1317.00-1317.90 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 