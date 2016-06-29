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صباح الخير من رويترز

Wed Jun 29, 2016 4:07am GMT
 
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الأربعاء 29 يونيو حزيران    

أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 36 شخصا في هجمات انتحارية على مطار أتاتورك باسطنبول
    * رئيس وزراء تركيا: الدولة الإسلامية وراء هجوم اسطنبول
    * رئيس وزراء تركيا: تركيا لن تدفع تعويضات لروسيا عن إسقاط
الطائرة الروسية
    * الكرملين: إصلاح العلاقات مع تركيا "لن يحدث في أيام"
    * لبنان يخشى حدوث موجة إرهاب جديدة بعد هجوم بلدة القاع
    * مسؤول: تركيا تسمح لطائرات الأطلسي بمزيد من الدوريات على
حدود سوريا
    * مصدر: فرنسا تحقق مع رفعت الأسد في اتهامات بالتهرب الضريبي
وغسل الأموال
    * مقاتلون بالمعارضة السورية يسعون للسيطرة على مدينة قرب
العراق
    * السفير الروسي في دمشق لا يتوقع هجوما سوريا على حلب والرقة
قريبا

أهم الأنباء العالمية
    * كلينتون تتقدم 11 نقطة على ترامب في استطلاع لرويترز/إبسوس
    * جماعات حقوقية أفغانية تستنكر تنامي العنف ضد الصحفيين
    * إصابة 8 في هجوم بقنبلة على حانة بماليزيا والشرطة تستبعد
الإرهاب
    * ميركل: بريطانيا لن تحظى بمعاملة تفضيلية
    * مفوض حقوق الإنسان يدعو بريطانيا لمنع إساءة معاملة الأجانب
بعد انفصالها
    * المركزي الروسي لا يتوقع أثرا كبيرا لخروج بريطانيا من
الاتحاد الأوروبي
    * وزير المالية البريطاني: الضرائب سترتفع وسنخفض الإنفاق بعد
الخروج من الاتحاد الأوروبي

السعودية 
    * الجبير: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر كثيرا
على العلاقات
    * إدراج وبدء تداول أسهم لازوردي في البورصة السعودية غدا
الأربعاء
    * سابك السعودية توقع اتفاقا أوليا مع أرامكو لإنشاء مجمع
لتحويل النفط الخام إلى كيماويات
    * الأهلي التجاري السعودي يؤسس شركة متخصصة في المشتقات
المالية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 6480.3 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * وزير: احتياطيات القمح لمصر تكفي حتى منتصف يناير 2017
    * مساهمو بلتون المصرية يقرون زيادة رأس المال بمليار جنيه
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.41% إلى 6931.9 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي تنزل 0.61% إلى 4407.16 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.06% إلى 3283.9 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * عطلة عيد الفطر تبدأ الثلاثاء المقبل في بورصة الكويت
    * مؤشر البورصة يصعد 0.17% إلى  5375.2ضافة مقتبسات  نقطة في
الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +269.48    +1.57%        17409.72 نقطة
ستاندرد أند بورز    +35.55        +1.78%        2036.09
ناسداك            +97.424    +2.12%      4691.867
يوروفرست 300        +29.34        +2.40%      1252.49
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
            +284.04     +1.85%    
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النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي     +0.33        +0.69%       48.18 دولار/برميل
برنت               +0.21        +0.43%       48.79

العملات والذهب ‭(الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.1065-1.1071‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬   دولار
الدولار/الين        102.40-102.46   ين
الاسترليني/الدولار   
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الذهب (أوقية-أونصة) 1318.26-1319.03 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 