الأربعاء 29 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 36 شخصا في هجمات انتحارية على مطار أتاتورك باسطنبول * رئيس وزراء تركيا: الدولة الإسلامية وراء هجوم اسطنبول * رئيس وزراء تركيا: تركيا لن تدفع تعويضات لروسيا عن إسقاط الطائرة الروسية * الكرملين: إصلاح العلاقات مع تركيا "لن يحدث في أيام" * لبنان يخشى حدوث موجة إرهاب جديدة بعد هجوم بلدة القاع * مسؤول: تركيا تسمح لطائرات الأطلسي بمزيد من الدوريات على حدود سوريا * مصدر: فرنسا تحقق مع رفعت الأسد في اتهامات بالتهرب الضريبي وغسل الأموال * مقاتلون بالمعارضة السورية يسعون للسيطرة على مدينة قرب العراق * السفير الروسي في دمشق لا يتوقع هجوما سوريا على حلب والرقة قريبا أهم الأنباء العالمية * كلينتون تتقدم 11 نقطة على ترامب في استطلاع لرويترز/إبسوس * جماعات حقوقية أفغانية تستنكر تنامي العنف ضد الصحفيين * إصابة 8 في هجوم بقنبلة على حانة بماليزيا والشرطة تستبعد الإرهاب * ميركل: بريطانيا لن تحظى بمعاملة تفضيلية * مفوض حقوق الإنسان يدعو بريطانيا لمنع إساءة معاملة الأجانب بعد انفصالها * المركزي الروسي لا يتوقع أثرا كبيرا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي * وزير المالية البريطاني: الضرائب سترتفع وسنخفض الإنفاق بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي السعودية * الجبير: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر كثيرا على العلاقات * إدراج وبدء تداول أسهم لازوردي في البورصة السعودية غدا الأربعاء * سابك السعودية توقع اتفاقا أوليا مع أرامكو لإنشاء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيماويات * الأهلي التجاري السعودي يؤسس شركة متخصصة في المشتقات المالية * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 6480.3 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير: احتياطيات القمح لمصر تكفي حتى منتصف يناير 2017 * مساهمو بلتون المصرية يقرون زيادة رأس المال بمليار جنيه * مؤشر البورصة يرتفع 0.41% إلى 6931.9 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي تنزل 0.61% إلى 4407.16 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.06% إلى 3283.9 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * عطلة عيد الفطر تبدأ الثلاثاء المقبل في بورصة الكويت * مؤشر البورصة يصعد 0.17% إلى 5375.2ضافة مقتبسات نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +269.48 +1.57% 17409.72 نقطة ستاندرد أند بورز +35.55 +1.78% 2036.09 ناسداك +97.424 +2.12% 4691.867 يوروفرست 300 +29.34 +2.40% 1252.49 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) +284.04 +1.85% 15607.18‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.33 +0.69% 48.18 دولار/برميل برنت +0.21 +0.43% 48.79 العملات والذهب ‭(الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1065-1.1071‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬ دولار الدولار/الين 102.40-102.46 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3317-‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3324‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1318.26-1319.03 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)