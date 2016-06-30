الخميس 30 يونيو حزيران أهم الأنباء الإقليمية * مسؤولون أمريكيون يقولون لرويترز إن التحالف الذي تقوده أمريكا نفذ ضربات على تنظيم الدولة الإسلامية حول مدينة الفلوجة العراقية الأربعاء قتلت نحو 250 من مقاتلي التنظيم. * القوات العراقية تقول إنها تتقدم صوب قاعدة جوية مهمة جنوب الموصل. * العراق يضمن قرضا أمريكيا بقيمة 2.7 مليار دولار لمعدات عسكرية. * مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع غزة للمرة الثانية في شهر واحد. * المرصد السوري: معارضون مدعومون من أمريكا يسيطرون على مطار عسكري قرب البوكمال. أهم الأنباء العالمية * اجتماع متوقع بين إردوغان وبوتين قبل قمة مجموعة العشرين وخلالها. * الكرملين: زعيما روسيا وتركيا اتفقا على طي "صفحة الأزمة" في العلاقات. * مصادر من المعارضة: تقهقر قوات سورية مدعومة من أمريكا أمام تقدم الدولة الإسلامية. * مكتب حاكم اسطنبول: هجوم مطار أتاتورك أسفر عن مقتل 41 وإصابة 239. * الجيش: مقتل جنديين في هجومين لمسلحين أكراد بجنوب شرق تركيا. * باكستان ترحل 500 لاجئ أفغاني قبل الموعد النهائي للتسجيل. * حراس مسلحون سيحرسون شواطئ فرنسا هذا الصيف. السعودية * الفالح: مسؤولون سعوديون ويابانيون يبحثون الاستثمار في طرح أرامكو. * مؤشر البورصة يرتفع 0.31% إلى 6500.42 نقطة في الإغلاق السابق مصر * بايونيرز المصرية تسعى لإصدار شهادات إيداع دولية بحد أقصى ثلث أسهم رأسمالها. * مسؤول: إيجاس المصرية طرحت مناقصة لاستئجار سفينة ثالثة للتغييز. * مؤشر البورصة يرتفع 0.15% إلى 6942.52 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصدر: الانتهاء من دمج مبادلة وآيبيك بحلول نهاية 2017. * كونسورتيوم بقيادة ألستوم يفوز بعقد قيمته 2.9 مليار دولار لتمديد مترو دبي. * وكالة أنباء الإمارات: حكومة أبوظبي تقرر دمج مبادلة وآيبيك. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.22% إلى 4417.03 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.38% إلى 3271.38 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.01% إلى 5374.78 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +284.96 +1.64% 17694.68 نقطة ستاندرد أند بورز +34.68 +1.7% 2070.77 ناسداك +87.38 +1.86% 4779.25 يوروفرست 300 +38.37 +3.06% 1290.86 نيكي (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس) +127.18 +0.82% 15694.52‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.88 -0.44% 49.44 دولار/برميل برنت -0.61 -1.21% 50.00 العملات والذهب ‭(الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.1103-1.1107‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.76-102.81 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.339 5-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3 399‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1314.46-1315.23 دولار (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)